von Werner Probst

Mit der Übernahme des Postens als Leiter des Bad Säckinger Stadtbauamtes ging für Günther Kastler ein Wunschtraum in Erfüllung. Seine Leidenschaft war es, die Gestaltungsmöglichkeiten auszuloten. Am Mittwoch feierte er seinen 90. Geburtstag. 1970 wurde Günther Kastler Leiter des Bad Säckinger Stadtbauamtes. Während seiner Amtszeit hat er entscheidende Impulse im städtischen Baugeschehen gesetzt. Mit seinen gestalterischen Fähigkeiten trug der Jubilar viel zur Erhaltung des schönen Stadtbildes bei.

23 Jahre Leiter des Stadtbauamtes

So war die Rathauserweiterung eine mehr als anspruchsvolle Aufgabe und bei dem Bau des Hochrheinstadions wurden seine Pläne umgesetzt. „Günther Kastler hat in seiner 23-jährigen Amtszeit bei der Stadt Bad Säckingen entscheidende Impulse gesetzt und mit seinen hohen gestalterischen Fähigkeiten eine beeindruckende Bilanz“, war bei seiner Verabschiedung 1993, als er als Baudirektor in den Ruhestand ging, zu hören.

Umzug nach Bad Säckingen

Die Wiege von Günther Kastler stand in Berlin. Er machte das Abitur und beschloss, Architekt zu werden. Als Praktikant war er in einem Architekturbüro, ehe er an der Technischen Universität in Berlin studierte . Als junger Diplom-Ingenieur arbeitete er zunächst als Stadtplaner und Entwurfsarchitekt, ehe er in Marl im Ruhrgebiet die Entwurfsabteilung der Stadt leitete und dann ihm die Leitung des Hochbauamtes übertragen wurde. 1956 heiratete Günther Kastler seine Frau Barbara. 1970 kam die Familie dann in die Trompeterstadt. 1975 konnte das Eigenheim in Harpolingen bezogen werden.

Erinnerungen an viele Reisen

Gerne erinnert sich der Jubilar an die Zeit, als viele Urlaubsreisen unternommen wurden. Mit Begeisterung frönten beide dem Skisport, waren auch mit dem Alpenverein und der Harpolinger Seniorenwandergruppe unterwegs, erfreuten sich an den Schönheiten der Natur und erkundeten auch viele Länder. Tausende von Dias zeigen die Schönheiten der vielen Reisen auf, aber auch die Schönheiten in seiner nächsten Umgebung. Vor acht Jahren starb seine Frau. Auch in seinem hohen Alter hat Günther Kastler nie Langeweile. Bis vor kurzer Zeit saß er sogar noch hinter dem Steuer seines Autos und genoss die Ausfahrten. Dankbar ist er, dass zwei hilfsbereite Harpolingerinnen ihm den Alltag in seinem Heim erleichtern.