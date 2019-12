von Susanne Kanele

Es ist Endspurt in der Adventszeit, aber auch beim großen Weihnachtsgewinnspiel. Wer eine Reise ans Nordkap plant, sollte sich sputen und sich beim nächsten Einkauf noch Gewinnspiellose sichern. Denn immer noch ist es möglich den Hauptpreis, eine 14-tägige, kombinierte Bus- und Schiffsreise für zwei Personen ans Nordkap, im Wert von 5250 Euro, zu gewinnen. Den Gewinner erwartet bei dieser Reise durch die nördlichsten Länder Europas das Schönste, das Skandinavien zu bieten hat. Versprochen wird ein Höchstmaß an erlebnisreichen Eindrücken. Gestiftet haben den Preis die Firma Zimmermann Busreisen und das SÜDKURIER-Medienhaus. Zu gewinnen gibt es aber auch einen von 13 weiteren Sachpreisen im Gesamtwert von über 20 000 Euro. Noch bis Dienstag, 17. Dezember, ist eine Teilnahme möglich und damit die Aussicht auf tolle Gewinne.

Kristina Rakonic von Juwelier Schwarcz in Bad Säckingen übergibt Kundin Noi Wick ihr Rubbellos, mit dem sie am SÜDKURIER-Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen kann. | Bild: Jennifer Moog

Jeder Einkauf in einem der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte in Bad Säckingen, wird mit einem Rubbellos belohnt. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis ist. Wird das Feld freigerubbelt, erscheint ein individueller einmaliger Code. Unter „rubbellos.suedkurier.de“ finden sich nicht nur alle teilnehmenden Geschäfte, sondern dort kann auch der Code in Verbindung mit der E-Mail-Adresse, sowie dem Namen und der vollständigen Adresse, im Internet eingeben werden.

Jetzt ist die letzte Gelegenheit, eine Reise ans Nordkap zu gewinnen. Vorsitzende Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen, der Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen, Andreas Gerber, der stellvertretende SÜDKURIER-Anzeigenverkaufsleiter Hubert Metzler und Busunternehmer Thomas Zimmermann (von links) drücken die Daumen. | Bild: Kanele, Susanne

Die digitale Hauptverlosung der Sachpreise findet live am Donnerstag, 19. Dezember, um 13 Uhr vor der Lohgerbe in Bad Säckingen statt. Die Rubbellose gibt es bei allen teilnehmenden Geschäften, so lange der Vorrat reicht. Pro Woche kann jeder Teilnehmer 25 Lose aktivieren. Übergeben werden die Sachpreise dann im Januar 2020.

Die Gewinne im Einzelnen sind:

1. Preis: Ein Jahresabo Super-Kombi-Gold Fitness, Sauna und Therme im Wert von 1320 Euro, gestiftet von der Aqualon Therme Betriebs GmbH.

Ein Jahresabo Super-Kombi-Gold Fitness, Sauna und Therme im Wert von 1320 Euro, gestiftet von der Aqualon Therme Betriebs GmbH. 2. Preis: 1000 Euro in Form von zehn Gutscheinen a‘ 100 Euro, gestiftet von der Volksbank Rhein-Wehra.

1000 Euro in Form von zehn Gutscheinen a‘ 100 Euro, gestiftet von der Volksbank Rhein-Wehra. 3. Preis: Ein Panasonic 40FXX 689 Glossy Black-Fernseher im Wert von 699 Euro, gestiftet von Expert Villringer.

Ein Panasonic 40FXX 689 Glossy Black-Fernseher im Wert von 699 Euro, gestiftet von Expert Villringer. 4. Preis: Einkaufsgutscheine im Wert von 600 Euro, gestiftet von der Sparkasse Hochrhein.

Einkaufsgutscheine im Wert von 600 Euro, gestiftet von der Sparkasse Hochrhein. 5. Preis: Ein Uhren-Set für Sie und Ihn von Jacques Lemans im Wert von 598 Euro, gestiftet von Juwelier Schwarcz.

Ein Uhren-Set für Sie und Ihn von Jacques Lemans im Wert von 598 Euro, gestiftet von Juwelier Schwarcz. 6. Preis: Ein Dior-Sonnenbrillenset für Sie und Ihn im Wert von 553 Euro, gestiftet von Pro Optik.

Ein Dior-Sonnenbrillenset für Sie und Ihn im Wert von 553 Euro, gestiftet von Pro Optik. 7. Preis: Eine ergonomische Stehhilfe Move im Wert von 469 Euro, gestiftet von „Die Ruheinsel“

Eine ergonomische Stehhilfe Move im Wert von 469 Euro, gestiftet von „Die Ruheinsel“ 8. Preis: Eine sechsmonatige Mitgliedschaft „All In“ (Gerätepark, Kurse, Jumping, Kampfsport, Pole Dance, Getränke, Duschen) im Wert von 420 Euro, gestiftet von Songüls Fitness.

Eine sechsmonatige Mitgliedschaft „All In“ (Gerätepark, Kurse, Jumping, Kampfsport, Pole Dance, Getränke, Duschen) im Wert von 420 Euro, gestiftet von Songüls Fitness. 9. Preis: Ein exklusiver Übernachtungsgutschein im Wert von 390 Euro, gestiftet von Sapia Hotel Rheinsberg.

10. Preis: Eine Taschen-Set von Feuerwear im Wert von 338 Euro, gestiftet von Zeitgeist.

Eine Taschen-Set von Feuerwear im Wert von 338 Euro, gestiftet von Zeitgeist. 11. Preis: Ein Fernglas adventure B active von Eschenbach, im Wert von 305 Euro, gestiftet von Optik Ellenrieder.

Ein Fernglas adventure B active von Eschenbach, im Wert von 305 Euro, gestiftet von Optik Ellenrieder. 12. Preis: Ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro, gestiftet von TUI Deutschland GmbH im Lohgerbe Center.

Ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro, gestiftet von TUI Deutschland GmbH im Lohgerbe Center. 13. Preis: Ein komplettes Outfit nach freier Wahl im Wert von 300 Euro, gestiftet von Jeans Road Bad Säckingen.