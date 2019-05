„Die Bereitschaft, sich in die Gemeinschaft einzubringen, lässt offenbar immer mehr nach“, sagte Ortsvorsteher Fred Thelen in der jüngsten Ortschaftsratsitzung. Gerichtet waren diese harten Worte an die Eltern der Kindergartenkinder. Hintergrund: Beim Dorffest 2018 traten gerade einmal sieben Kindergartenkinder von 60 Kindern auf. Wobei anzumerken ist, dass gerade die Auftritte der Kindergartenkinder und Grundschüler am Samstagnachmittag als großer Publikumsmagnet wirken, was sich auch auf den Umsatz der Festbuden auswirkt.

Bad Säckingen-Wallbach Der Bauernhof Wunderle in Wallbach erhält einen Hofladen-Automaten Das könnte Sie auch interessieren

Würden diese Auftritte wegbrechen, sähe es bei schönem Wetter am Samstagmittag wohl eher mau aus. Wie Ortsvorsteher Thelen wusste, habe sich die Kindergartenleiterin bereits an die Elternvertreter des Kindergartens gewandt wegen einer Teilnahme des Kindergartens beim diesjährigen Dorffest. Wie Thelen das Gremium informierte, sei der Auftritt momentan noch fraglich. Zumindest gebe es keinen Auftritt mehr mit nur so wenigen Kindern. Denkbar wäre höchstens, dass sich diese Kinder dann den Grundschülern und ihrem Auftritt anschließen.

Nur zwei Väter bei Arbeitseinsatz

Auch die jüngst geplante Aktion einiger Eltern von Kindergartenkindern, den Bauwagen, der vom Kindergarten freitagmorgens genutzt wird, und dessen Umgebung zu verschönern, fiel eher mau aus. Nur zwei Väter seien dem Aufruf der Initiatoren gefolgt und hatten den Bach beim Bauwagen etwas freigelegt, wusste Thelen. Wie Thelen erklärte, habe er zwischenzeitlich mit der Bildungseinrichtung Christiani gesprochen, ob die Fachbereiche Holz und Farbe unterstützen könnten, da der Kindergarten nach wie vor interessiert sei, freitags den Bauwagen zu nutzen.