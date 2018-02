Bad Säckingen Einsatzzeiten des DRK steigen: 2500 Stunden mehr auf der Straße

Die Spitalschließung hat für den DRK-Rettungsdienst erhebliche Konsequenzen. Die Einsatzzeiten steigen, ein Gutachten legt daher nun Maßnahmen nahe, um die Lage in der Region zu verbessern. Insbesondere geht es um die personelle und materielle Aufstockung der DRK-Standorte. Eine Reihe von Sofortmaßnahmen hat das Rote Kreuz bereits in die Wege geleitet. Weitere sollen folgen, wenn konkrete Zahlen aus dem ersten Halbjahr nach der Spitalschließung vorliegen.

Bad Säckingen – Die Schließung des Bad Säckinger Krankenhauses hat auch für den Rettungsdienst des DRK massive Auswirkungen. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten der Firma BeraSys für den Rettungsdienstbereich Waldshut, dessen ersten Teil der DRK-Bereichsleiter Peter Hofmeister und der Rettungsdienstleiter des DRK Kreisverbands Säckingen, Horst Schwarz, jetzt vorstellten. Die Einsatzzeiten im Rettungsdienst erhöhen sich um annähernd 2500 Stunden. Das macht strukturelle, personelle und materielle Veränderungen notwendig. Erste Sofortmaßnahmen hat das Rote Kreuz bereits umgesetzt. Langfristige Konsequenzen wird das Gutachten aber wohl erst im Herbst nach sich ziehen. Zunächst soll das erste Halbjahr nach Schließung des Spitals für die Erhebung analysiert werden.

Den Erkenntnissen des nun präsentierten ersten Teils des Gutachtens zur Veränderung der Krankenhausstruktur und der damit verbundenen Auswirkung auf die Notfallrettung liegt eine Simulation auf Basis der Einsatzdaten aus dem Jahr 2016 zugrunde, wie Peter Hofmeister erklärt. Diese zeigen, dass der DRK-Rettungsdienst durch die Spitalschließung erhöhte Fahrtzeiten zu absolvieren hat: "2500 Stunden mehr pro Jahr entspricht etwa einem Rettungsmittel zusätzlich", rechnet Hofmeister vor.

Die Frage, wo dieser zusätzliche Rettungswagen genau stationiert werden soll, kann aber erst in einigen Monaten beantwortet werden. Laut Horst Schwarz kommen hierfür die Rettungswachen Wehr oder Laufenburg am ehesten Infrage, weil hier die deutlichsten Einsatzsteigerungen zu verzeichnen sind. Entscheidend ist die Entwicklung der Patientenströme nach Schließung des Krankenhauses in der Trompeterstadt. Hier sollen laut Hofmeister die Echtzahlen der ersten sechs Monate dieses Jahres Aufschluss bringen, ob die Mehrzahl der Patienten nach Waldshut oder nach Lörrach gebracht wird.

Immerhin seien auf Basis der bisherigen Erkenntnisse bereits Sofortmaßnahmen in die Wege geleitet worden. Denn dass sich durch längere Einsatzfahrten auch die Sofortverfügbarkeit verändert und Hilfsfristen unter Umständen nicht eingehalten werden können, dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben, betonen die DRK-Verantwortlichen. In Bad Säckingen wird ein leichter Rückgang bei der Sofortverfügbarkeit der Fahrzeuge von vier Prozentpunkten errechnet. Mit über 90 Prozent bedeute dies keine nennenswerten Einschränkungen beim Sicherheitsniveau. Im Versorgungsbereich Wehr sank die Sofortverfügbarkeit dagegegen um acht Punkte auf 73,3 Prozent – eben weil die Einsatzdauer um durchschnittlich 40 Minuten gestiegen ist.

Daher setzt die erste Sofortmaßnahme auch bei der Rettungswache Wehr an: Diese verfügt ab sofort auch an Wochenenden und Feiertagen über eine Tagwache. Das Gutachten empfiehlt zur Steigerung der Sofortverfügbarkeit auf mindestens 85 Prozent die Einrichtung einer weiteren Tag- und einer Nachtvorhaltung. Die Frage nach einem Rund-um-die-Uhr-Betrieb an einem weiteren Standort werde aber erst virulent, wenn die Zahlen für das laufende Jahr ausgewertet sind.

Zur "Systementlastung" werden außerdem zusätzliche Krankentransportwagen (KTW) angeschafft. Diese werden eben nicht zum Transport von Notfällen eingesetzt, sondern bei weniger schwerwiegenden Fällen, mit denen es das DRK in Zeiten zunehmenden Ärztemangels und fehlender Ansprechstationen immer häufiger zu tun bekommt, so Horst Schwarz. Außerdem lasse sich leichter Personal für Krankentransporte finden, anders als dies derzeit bei den Notfallsanitätern der Fall ist. wo frühestens im Herbst mit einer Entspannung zu rechnen sei. Dann werden die ersten Notfallsanitäter ihre Ausbildung abschließen.

Unterdurchschnittlich bleibt die Sofortverfügbarkeit bei der Notärztlichen Versorgung. Diese hätte laut Gutachten auf 75,7 Prozent gesteigert werden sollen. Dies sei aber nicht gelungen. Weiterhin gibt es nur einen Notarztstandort im ehemaligen Spital. Die Einrichtung weiterer Standorte scheitert an den rigiden Vorgaben von mindestens 500 Einsätzen pro Jahr. Aber zumindest gebe es einen Bestandsschutz für bestehende Standorte.

Deutlich zutage tritt bei der Analyse auch die steigende Bedeutung der Luftrettung bereits im Jahr 2016, insbesondere aus der Schweiz: Wärend die Luftrettung aus Villingen und Freiburg in der Region immer seltener Einsatz waren, stieg die Einsatzfrequenz des privaten Anbieters Lions 1 (Birrfelden) um satte 72 Prozent auf 267 Einsätze. Das Gutachten macht hierfür die mangelnde Verfügbarkeit der beiden südbadischen Hubschrauber verantwortlich.