von dai

Die Vorbereitungen laufen. Mit der Einführung der „Bad Säckingen Card“ am 1. April soll die Kaufkraft der Innenstadt gestärkt werden und eine Lösung für den immer größer werdenden Online-Handel gefunden werden. „Die Bad Säckingen Card kann die regionale Wertschöpfung steigern“, erläutert Bürgermeister Alexander Guhl am Montag im Schloss Schönau in Bad Säckingen. Am 1. April sollen die ersten 10.000 „Bad Säckingen Cards“ an die Verbraucher verteilt werden.

Testphase

Doch zunächst sollen die teilnehmenden Bad Säckinger Einzelhändler sowie Unternehmer das Produkt kennenlernen und in ersten Phasen testen. Mit diesem Konzept versuche man die Kaufkraft in der Innenstadt zu stärken und online Käufe zu vermeiden. Mit der Bad Säckingen Card können Verbraucher, wie bei einer Payback Karte, Boni sammeln und diese später in einem der teilnehmenden Bad Säckinger Geschäfte einlösen. Auch sollen die Bad Säckinger Stadtgulden mit in das Konzept aufgenommen werden. Elisabeth Vogt, Vorsitzende des Gewerbevereins Pro Bad Säckingen, betonte, dass das Konzept gleichermaßen für Verbraucher und Einzelhändler interessant sein wird und nur Vorteile bringt.