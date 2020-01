Bad Säckingen vor 3 Stunden

Einer, der bleibt, Einer der wiederkommt und Ärgernisse prägen die zweite Jahreshälfte 2019 in Bad Säckingen

Aufregung um die Bürgermeisterwahl und die Schäden an den Tiefgaragen in Bad Säckingen sowie einen neuen Anlauf für das SÄK-Kennzeichen gab es in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres.