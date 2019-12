von sk

Django Asül kommt ins Gloria-Theater – und das mit vollem Durchblick, denn sein neues Programm heißt „Offenes Visier“. Kaum ist das Visier offen, hat Django Asül einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Raus aus der Filterblase, rein in den Weitwinkel, so lautet die Devise. Und vor allem: Raus in die weite Welt, das schreibt das Gloria-Theater in der Ankündigung.

Der Termin Django Asül kommt am Samstag, 9. Mai 2020, nach Bad Säckingen. Showbeginn: 20 Uhr. Preise: 29 bis 38 Euro. Der Vorverkauf läuft bereits. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, im Internet (www.gloria-theater.de), über das Kartentelefon unter 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Fürs Publikum bedeute das: Spitzen-Comedy und erstklassige Unterhaltung. Django Asül ist bayerisch, türkisch und politisch – und er zählt seit rund 20 Jahren zu den ganz Großen der deutschen Kabarettszene. Durch TV-Formate wie „Ottis Schlachthof“ und den „Quatsch-Comedy-Club“ wurde er in der ganzen Republik bekannt. Mit seinem neuen Programm „Offenes Visier“ gastiert er am Samstag, 9. Mai 2020, im Gloria-Theater Bad Säckingen.

Bad Säckingen Neue Saison am Gloria-Theater Bad Säckingen wartet zum 60-jährigen Bestehen mit einem Rekordprogramm auf Das könnte Sie auch interessieren

Bei seiner Show treibt sich Django Asül laut Gloria-Mitteilung von Marseille über Malta bis in den Nahen Osten in der Welt herum. Dabei hagle es Erkenntnisse auf die drängendsten Fragen: Wieso ist Malta das ideale EU-Land? Ist der Klimawandel eine Gefahr oder doch eher die Lösung – wofür auch immer? Oder gilt das eher für die Digitalisierung? Und: Ist der Einzelne in der Gesellschaft tatsächlich ersetzlich oder eher entsetzlich? Mit offenem Visier sehe man nämlich nicht so sehr sich selbst, aber umso mehr andere und anderes. Ganz gegen den Trend ignoriere Django Asül die Selbstoptimierung und setzt auf Fremdoptimierung. Dabei lerne er vor allem Verständnis und Verständigung und werde so zum Mediator zwischen den Fronten. Wie das alles funktioniert? Django zahle sich selber ein Grundeinkommen – und sei damit seiner Zeit weit voraus.