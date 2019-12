von Jürgen Scharf

Was wäre Weihnachten ohne Bachs Weihnachtsoratorium? Dass diese Kantaten für viele die Weihnachtsmusik schlechthin sind, zeigte am Freitagabend das gut gefüllte Fridolinsmünster. Antworten auf das Geheimnis von Weihnachten gaben hier der Münsterchor, das Vocalconsort und die Jugendkantorei, renommierte Gesangssolisten und das Münchner Barockorchester L‘arpa festante unter der Gesamtleitung von Markus Mackowiak.

Das Stilideal der „Originalbesetzung“ und des „Originalklangs“, das heute fast schon zur Hörgewohnheit geworden ist, führte in der Aufführung der drei ersten Teile zu einem schlüssigen Bach-Bild. Mehr als die drei Kantaten wären angesichts der Kälte im Münster sowohl für die Ausführenden – nicht zu vergessen die sensiblen alten Instrumente – als auch für die Besucher weniger zu empfehlen gewesen.

Die gute Chorarbeit von Mackowiak mit den vereinten drei Chören offenbarte sich bereits im prächtigen, von Pauken und Trompeten eingefassten Eingangschor „Jauchzet, frohlocket“. Nicht minder zeigte sich der geglückte Dienst am Werk in der achtbar gemeisterten Fuge „Ehre sei Gott“, dem Höhepunkt in der zweiten Kantate, wie im strahlenden Einleitungschor „Herrscher des Himmels“ und konzertanten Choralabschluss der dritten Kantate. Die Andächtigkeit im Choral „Wie soll ich dich empfangen“ wurde durchgängig beibehalten. Desgleichen ein freudiger Grundton, der sich durch die populäre Weihnachtsmusik mit ihren Hirten- und Engelsweisen und den Rezitativen mit der biblischen Botschaft zog.

Die Vokalsolisten überzeugten als hoch achtbares Gesangsquartett mit textverständlichem, schön phrasiertem und verinnerlichtem Bach-Gesang. Konzertsängerin Ursula Eittinger schmückte die beiden berühmten Alt-Arien „Bereite dich Zion“ – eine der populärsten Bach-Arien überhaupt – und das wiegende Schlummerlied „Schlafe, mein Liebster“ innig aus. Ihr heller Mezzosopran ähnelte in der Stimmfarbe der kurzfristig eingesprungenen Sopranistin Kristine Jaunalksne, einer gefragten Solistin im Oratorienbereich, die mit anrührendem Tonfall ihre Partien sang.

Sehr ansprechend war ihr Duett „Herr, dein Mitleid“ mit dem Bass. Mit Manfred Bittner war ein profunder, raumfüllender und tragfähiger Bassbariton am Werk, der in der feierlichen Bass-Arie „Großer Herr, o starker König“ mit flexibel geführter Stimme dramatischen Eindruck machte.

Der Schlichtheit der Erzählung in den Rezitativen des Evangelisten wurde Hans Jörg Mammel ohne aufgesetzte Dramatik voll gerecht. Was für ein stilistisch perfekter Oratorientenor Mammel ist, verriet auch seine mühelose Stimmführung in der Tenor-Arie „Frohe Hirten, eilt“.

Mit dem Barockorchester L‘arpa festante begleitete eines der traditionsreichsten deutschen Spezialensembles für Alte Musik, das auf historischen Instrumenten spielt. Man hörte drei Naturtrompeten, den warmen Klangeindruck von Barockgeigen mit Darmsaiten, eine Theorbe, und in der Sinfonia, dem einzigen reinen Instrumentalsatz, der die zweite Kantate einleitet, einschmeichelnd weichsten Oboenklang – wirklich himmlische Musik.