Bad Säckingen Eine unglaubliche Geschichte: Bei Markus Wassmer hat der Tod angeklopft und dann kam sein Schutzengel

Markus Wassmer aus Laufenburg ist dem Tod im vergangenen Jahr nur knapp von der Schippe gesprungen. Dank des beherzten Eingreifens der Familie Iannuzzelli konnte das Leben des 49-Jährigen gerettet werden. Eine Geschichte, die zeigt, wie wichtig Ersthelfer sind.

Es gibt nur wenige Tage im Leben, an die man sich bewusst erinnert. Für Markus Wassmer aus Laufenburg gehört der 19. Mai 2017 dazu. Der damals 49-Jährige spielte in der Alt-Herrenauswahl auf dem Fußballplatz in Bergalingen, als er einen „komischen Druck in der Brust“ verspürte. „Als es auch nach zehn Minuten nicht besser wurde, fasste ich den Entschluss, ins zehn Kilometer entfernte Bad Säckingen ins Krankenhaus zu fahren,“ erinnert sich Wassmer noch gut. Er stieg ins Auto und kam nur noch fünf Kilometer weit bis an den Ortsrand von Rickenbach-Egg. Als er zum ersten Haus gehen wollte, brach er zusammen. Dank des beherzten Eingreifens der Familie Iannuzzelli konnte sein Leben gerettet werden. Dafür hat der SÜDKURIER sie jetzt im Rahmen der Aktion Kavalier der Straße ausgezeichnet.

Ohne die Erste Hilfe wäre Markus Wassmer wohl nicht mehr am Leben

Die Diagnose lautete für Markus Wassmer: Herzstillstand. Was ohne Hilfe tödlich geendet hätte, konnte nur durch den schnellen Eingriff abgewendet werden. Zufällig standen Max Iannuzzelli und seine Frau vor der Tür. Der Stationsleiter in der Notfallambulanz des damaligen Krankenhauses Bad Säckingen erkannte den Ernst sogleich und führte abwechselnd mit seiner Frau Aline Wiederbelebungsmaßnahmen durch – 80 Mal in der Minute massiv den Brustkorb pressen, das Ganze eine gute Viertelstunde lang, bis der Rettungswagen aus Bad Säckingen kam. Unterdessen versuchte Tochter Lena vergebens, Hilfe von der Straße zu holen. Ein Autofahrer, der schließlich anhielt, habe sogar noch Gas gegeben und sei verschwunden, als sie ihn um Hilfe bat, erzählt Lena Iannuzzelli. Andere hätten aus der Ferne zugesehen. „Ich finde es schlimm, wenn Menschen zum Gaffen kommen und nicht helfen,“ sagt auch Mutter Aline. Vater Max verweist darauf, dass man bei so einem Notfall nur eines falsch machen kann: nichts zu tun.

In der Geschäftsstelle des SÜDKURIER in Bad Säckingen hob Jury-Mitglied Ulrich Stather von Kavalier der Straße das schnelle und besonnene Handeln der Familie hervor: „Ohne Sie wäre Herr Wassmer vermutlich nicht mehr am Leben.“ Im Namen des SÜDKURIER dankten den drei Familienmitgliedern auch Politik-Redakteur Nils Köhler und Redaktionsleiter Andreas Gerber für die lebensrettende Erste Hilfe. Das sei „beispielhaft und kann nicht hoch genug geschätzt werden“.

Markus Wassmer und seine Lebensgefährtin Waldtraud Höfler sind heute mit Familie Iannuzzelli befreundet. „Ich habe es geschafft, dank einer tollen Familie“, sagte Wassmer bei der Verleihung der Plakette und einem Geschenkkorb dieser Zeitung. Nach dem Eintreffen der Notfallretter musste er noch fünfmal reanimiert werden. Im Hubschrauber, der zufällig über dem Ort kreiste, wurde Wassmer auf dem Flug nach Bad Krozingen weitere zweimal wiederbelebt. Drei Tage lang lag er im Koma und Familie Iannuzzelli bangte um sein Leben. Als er sich bei seinen Rettern bedanken wollte, war Max Iannuzzelli überwältigt: „Das ging mir dann doch sehr nah.“

Kavalier der Straße

Die Aktion Kavalier der Straße ist ein Zusammenschluss von 50 Tageszeitungen in Deutschland, zu denen auch der SÜDKURIER gehört. Die Auszeichnung wird für beispielhafte Hilfeleistungen im Straßenverkehr vergeben. Seit dem Jahr 1959 haben mehr als 65 000 Verkehrsteilnehmer die Plakette bekommen. (nik)