von Christiane Pfeifer

Der Kursaal in Bad Säckingen hat sich am Mittwochabend in einen märchenhaften Ort verwandelt. Die Band Federspiel aus Niederösterreich nahm die Gäste der Reihe „Kultur im Kursaal“ mit an den sagenhaften Ort „Wolperting“. Die sieben Musiker mischten verschiedene Musiktraditionen wie die Volksmusik aus dem Alpenraum mit feurigen Klängen aus Mexiko.

Beim Wolpertinger handelt es sich um ein tierisches Mischwesen. „Federspiel besteht wie das Fabelwesen aus verschiedenen Musikern, die verschiedene Eigenschaften miteinander verbinden“, erklärte Bandmitglied Simon Zöchnauer. Gegründet wurde die Formation Federspiel im Jahr 2004 in Wien von Musikstudenten.

In ihrem vierten Programm „Wolperting“ nahmen Simon Zöchbauer, Ayac Iuan Jiménez Salvador, Frédéric Alvarado-Dupuy, Philip Haas, Matthias Werner, Thomas Winalek und Roland Eitzinger die Gäste mit auf eine musikalische Weltreise. Als Basis und als roter Faden für die Besucher baut das Programm auf der Volksmusik auf.

Das neue Programm der Band Federspiel aus Niederösterreich, entführte die Gäste an den imaginären Ort „Wolperting“. | Bild: Christiane Pfeifer

Der imaginäre Ort Wolperting beheimatet ganz selbstverständlich verschiedene Einschläge in der Musik. Mit viel Fantasie und Experementierfreude setzte das Ensemble Stücke wie „The Breath Of Connections“ um, der rhythmische Atem der Künstler wurde als musikalischer Hintergrund für die drei Sänger benutzt.

Nur zu dritt wurde das Lied „El Buscapiés“ präsentiert. Ayac Iuan Jiménez Salvador, dem Sänger und Komponisten des Stückes, war der intime Rahmen wichtig: „Frédéric begleitet das Stück mit der Klarinette und spielt im Dialog mit Matthias an der Posaune.“

Zwei verträumte Stücke hat Matthias Werner nach der Tournee mit der Band durch Norwegen komponiert. „Eventyret om Fossegrimen eins und zwei“ ist durch die skandinavische Sage inspiriert, dass ein übernatürliches Wesen, der Fossegrim, im See seine Fiedel spielt. Der Moderator des Abends, Philip Haas, empfahl den Gästen: „Lehnen Sie sich zurück, schließen Sie, wenn sie möchten, die Augen und genießen das Stück ‚Tau‘.“ Das sensible Stück hatte kräftige Einlagen der Posaunen und Trompeten mit einem zarten Abschluss.

„Wir haben hier in Bad Säckingen eine tolle Betreuung erfahren und würden uns freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder für sie spielen dürfen“, so Haas. Die Band verabschiedete sich mit zwei Zugaben und zog spielend mit dem Chor der Besucher von der Bühne, durch die Gänge, in das Foyer.