von Susanne Schleinzer-Bilal

Richterin Susanne Schröder vom Amtsgericht Bad Säckingen verurteilte einen 34-jährigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung, mit einer Bewährungszeit von drei Jahren. Dazu muss er 1000 Euro an die Verkehrswacht bezahlen und darf keine nicht verschreibungspflichtigen Medikamente konsumieren. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Jessica Werner, hatte für eine Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung plädiert. Verteidiger Patrick Steiger hatte sich für eine dreimonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung ausgesprochen.

Der 34-jährige Angeklagte war laut Anklage im November vergangenen Jahres mit dem Auto von Laufenburg nach Murg unterwegs, obwohl er nicht mehr im Besitz der Fahrerlaubnis war. Er geriet in Murg in eine Polizeikontrolle. Die Polizisten entnahmen eine Blutprobe und fanden Spuren von Amphetaminen. Der 34-Jährige war kein unbeschriebenes Blatt und durch Vorstrafen, zum Teil einschlägige, kein Unbekannter bei Gericht. Dazu stand er zur Tatzeit noch unter Bewährung.

Er habe dringend ein Medikament gebraucht, das es an seinem Wohnort Laufenburg nicht gegeben habe, erklärte der 34-Jährige. Er sei dann ohne nachzudenken in das Auto seiner Lebensgefährtin gestiegen, um nach Murg zu fahren. Er habe von einem albanischen Freund starke Schmerzmittel bekommen, vermute deshalb die gefundenen Amphetamine im Blut. Er habe in der Vergangenheit Amphetamine genommen, räumte er ein, das sei aber schon lange kein Thema mehr.

Der Angeklagte sei im laufenden Verkehr aufgefallen, erklärte ein Vertreter der Polizei als Zeuge. Sein Kollege habe zufällig gewusst, dass der Angeklagte nicht fahren durfte und ihn aus dem Verkehr gezogen. Dazu sei der Verdacht auf Drogenbeeinflussung entstanden. Zugunsten des Angeklagten spreche sein Geständnis, erklärte Werner. Zulasten sehe sie die ungünstige Sozialprognose und die zahlreichen zum Teil einschlägigen Vorstrafen.

„Es geht heute um viel“, so Steiger. Der Angeklagte habe sich in ein Auto gesetzt, um ein Medikament zu holen. „Das war ein Fehler, aber kein Bewährungsbruch“, so der Verteidiger. Man müsse hier die besonderen Umstände berücksichtigen. Er sei in Lohn und Brot und unterstütze seine Lebensgefährtin und die Kinder finanziell. „Hoffentlich ist Ihnen klar, was auf dem Spiel steht“, wandte sich die Richterin an den Angeklagten. „Das muss Ihnen klar sein, wenn Sie sich noch einmal in ein Auto setzen, bedeutet das eine Freiheitsstrafe für Sie“, fuhr Schröder fort. Der entscheidende Punkt sei: Bewährung oder nicht. Er habe einen Bewährungsbruch begangen und viele Vorstrafen. Sie sehe keine Ausnahmesituation. Allerdings gebe es ein Zusammenspiel verschiedener Umstände und eine positive Prognose. Zudem sei der Angeklagte zum ersten Mal vor Gericht, davor habe es nur Strafbefehlsverfahren gegeben.