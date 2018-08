von sk

Eine verletzte junge Frau und Sachschaden von weit über 50000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der am Samstag in Bad Säckingen passierte. Gegen 12 Uhr übersah ein 58 Jahre alter Fiat-Fahrer einen Mercedes-Benz, als er von einem Parkplatz in die Friedrichstraße einfuhr. Die Autos kollidierten heftig, so dass die Airbags auslösten. Dadurch verletzte sich die 25 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes leicht, dessen 28 Jahre alte Fahrer und auch der Unfallverursacher blieben unverletzt. Die beiden Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am Fiat dürfte sich auf ca. 10000 Euro, der am Mercedes auf über 40000 Euro belaufen.

