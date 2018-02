Harpolingen Eine feste Größe in Harpolingen: Georg Geng wird am 8. Februar 80 Jahre

Eine feste Größe in Harpolingen: Georg Geng wird am 8. Februar 80 Jahre

Der ehemalige Gemeinderat, Georg Geng, feiert am Donnerstag, 8. Februar, seinen 80. Geburtstag. Viele Jahrzehnte bereichert er als aktiver Sänger und als Vorstandsmitglied den Männerchor Harpolingen.

Harpolingen (pro) Er bereicherte stets das Dorfleben: Am heutigen Donnerstag kann der frühere Gemeinderat Georg Geng bei guten Gesundheit seinen 80. Geburtstag feiern. So kann er noch alle Arbeiten in und um das Haus selbst verrichten und auch noch, zusammen mit seiner Frau, schöne Urlaubswochen in fernen Ländern verbringen.

Georg Geng kam in Tiengen auf die Welt. In Harpolingen wuchs er auf, ehe er als Zehnjähriger zu seiner Tante nach Brenden kam, wo er als Hirtenjunge arbeiten musste. Nach der Schulentlassung erlernte er bei der damaligen Firma Hausin & Eckert in Obersäckingen das Maurerhandwerk. In verschiedenen Baufirmen war er tätig, ehe er 1988 eine Anstellung beim Bad Säckinger Finanzamt erhielt und im Jahr 1998 in Ruhestand ging.

Im Jahr 1959 heiratete Georg Geng seine Frau Maria. Drei Kinder kamen auf die Welt. 1964 konnte das weitgehend in Eigenleistung erstellte Wohnhaus im Gaßweg 14 bezogen werden. Im Harpolinger Dorfleben ist der Jubilar eine feste Größe. So war Georg Geng während neun Jahren im Bad Säckinger Gemeinderat und eben solange im Harpolinger Ortschaftsrat. Zehn Jahren gehörte er auch dem Pfarrgemeinderat und dem Stiftungsrat an und ist schon mehr als 40 Jahre Mitglied im St. Vinzentiusverein.

Wenn Georg Geng zurückblickt, dann denkt er gerne an die Zeit, wo er mehr als 40 Jahre im Harpolinger Männerchor mit seiner Baritonstimme zum guten Gelingen von Chorwerken beitragen konnte. Zwei Jahre war er auch Vorsitzender des Chores und zehn Jahre Kassierer.

„Es war eine schöne Zeit, als wir mit unseren Liedern die Zuhörer erfreuen konnten“, erinnert sich Georg Geng gerne zurück. Öfters trifft er sich heute auf dem „Rentnerbänkli“ mit Altersgenossen und am Abend weiß er einen guten trockenen Rotwein durchaus zu schätzen und zu genießen.