Eine Wand, die nach einem Hausabriss an der Hauptstraße stehen geblieben ist, spaltet Wallbach

Vor fünf Jahren wurde in der Wallbacher Ortsmitte ein 200 Jahre altes Bauernhaus abgerissen. Übrig geblieben ist eine Mauer, die erst 40 Jahre alt ist. Einige Wallbacher, darunter auch Ortsvorsteher Fred Thelen, stören sich an dem Bau an der Hauptstraße. Die Eigentümerfamilie hingegen ärgert sich darüber, dass ihr Privatgrundstück zum Diskussionsstoff wird. Sie habe die Mauer stehen lassen, um sie in eine spätere Bebauung zu integrieren. Das Baurechtsamt der Stadt Bad Säckingen sieht durch die Mauer keine Gefährdung.