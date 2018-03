Rickenbach Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Rickenbach – Eine jugendliche Beifahrerin in einem VW Golf wurde am Donnerstagabend bei einem Auffahrunfall in der Hennematt in Rickenbach leicht an der Hand verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte der 18 Jahre alte Fahrer gegen 18 Uhr übersehen, dass die vorausfahrenden Autos langsam machten. In der Folge fuhr der Fahranfänger einem 22-Jährigen ins Fahrzeugheck, der wiederum auf einen Audi-Kombi eines 69 Jahre alten Fahrers aufgeschoben wurde. Bis auf die Beifahrerin im Golf blieben alle anderen Insassen unverletzt. Der entstandene Sachschaden war aber beträchtlich. Allein an dem Mercedes-Benz des 22-Jährigen dürfte ein Schaden von 15000 Euro entstanden sein. Der Golf musste abgeschleppt werden. Auslöser dieses Unfalls war ein anderer Unfall, der sich zuvor auf der Landstraße an der dortigen Einmündung ereignet hatte. Diese Unfallstelle war ordnungsgemäß mit Warndreieck und Warnblinkanlagen abgesichert.