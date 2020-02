von sk

Die Scheffelbuben Bad Säckingen haben auf ihrer Jahresfeier zum ersten Mal in ihrer 16-jährigen Vereinsgeschichte eine Vereinsmeisterin ehren können. Ulrike Kreider erreichte nach 51 Spieltagen mit 1814 Punkten den ersten Platz in der Vereinsmeisterschaft 2019, nachdem sie im Vorjahr noch mit 1749 Punkten den zweiten Platz belegt hatte. Sie legte den Grundstein mit gutem Skatspiel vor allem im ersten Halbjahr. Zum Jahresende hin wurde es dann nochmal spannend, als sich die vier führenden Spieler in der Tabelle immer am ersten Tisch zum sportlichen Wettkampf trafen.

Spielerin mit Nerven

Ulrike Kreider behielt allerdings die Nerven und zudem war ihr das Kartenglück hold. Den zweiten Platz in der Vereinsmeisterschaft belegte Franz-Theo Braun mit 1779 Punkten vor dem letztjährigen Vereinsmeister Matthias Eggert, der dieses Jahr mit 1762 Punkten den dritten Platz belegte. In der neu gestalteten Jahresmeister-Wertung erreichte Franz-Theo Braun den ersten Platz vor Ulrike Kreider und dem ältesten Vereinsmitglied Ernst Hüni. Er wird in 2020 stolze 90 Jahre alt und ist damit ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man auch noch im hohem Alter mit Erfolg Skat spielen kann, sagte Franz-Theo Braun. Wolfgang Albrecht wurde für seine Teilnahmen an den Spielabenden geehrt, er hat es zum zweiten Mal hintereinander geschafft, an allen 51 Spielabenden anwesend zu sein.

Rückblick aufs Spieljahr 2019

Das Spieljahr 2019 war geprägt durch das erfolgreiche Abschneiden der ersten Mannschaft in der BW-Oberliga, im ersten Jahr nach dem Aufstieg in 2018 wurde der Klassenerhalt mit einem sehr guten Mittelfeldplatz gemeistert. Die zweite Mannschaft war ebenfalls erfolgreich und hat den Aufstieg in die BW-Landesliga geschafft.

Vertrauen in bewährten Vorstand

Auf der jährlichen Mitgliederversammlung standen Vorstandswahlen für die kommenden zwei Jahre an. Nachdem der zweite Vorsitzende Lothar Kranz überraschend im Mai 2019 verstorben war, hatte Karl-Heinz Pflaum dieses Amt im Laufe des Jahres kommissarisch übernommen. Die Mitglieder waren sehr zufrieden mit der Arbeit des Vorstands und hocherfreut, dass sich das gesamte Vorstandsteam bereit erklärte, auch für die neue Wahlperiode 2020/21 wieder zur Verfügung zu stehen. Der einstimmig wiedergewählte Vorstand setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Franz-Theo Braun, dem zweiten Vorsitzenden Karl-Heinz Pflaum, der Kassiererin Ulrike Kreider, dem Schriftführer und Internetbeauftragten Christian Roger und dem Spielleiter Christian Stocker.

Geselligkeit kommt nicht zu kurz

Das neue Spiellokal im Restaurant „ChickNick‘s“ wurde von allen Mitgliedern sehr gut angenommen, was sich auch in den Teilnehmerzahlen bemerkbar machte. Im Durchschnitt waren 17,5 Spieler an den Spielabenden anwesend. Zwei neue Mitglieder konnten im Laufe des Jahres gewonnen werden. Begrüßt wurde auch das gesellige Vereinsleben, zum zweiten Mal wurde im Sommer mit allen Partnern am Rhein ein Grillfest veranstaltet. Selbst einige Regenschauer konnte die gute Laune und das Feiern nicht verderben.

Der Verein Die Scheffelbuben treffen sich regelmäßig an jedem Freitag ab 18.30 Uhr im Restaurant „ChickNick‘s“ in Bad Säckingen zum Skat spielen, interessierte Skatspieler und Skatspielerinnen sind im Verein jederzeit willkommen.

Die siebte Bad Säckinger Skat-Stadtmeisterschaft im Oktober war ebenfalls ein großer Erfolg, die Beteiligung lag mit 36 Teilnehmern fast 30 Prozent höher als im Vorjahr.