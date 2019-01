von sk

Über das vergangene Wochenende sind Unbekannte in ein Vereinsheim bei Bad Säckingen eingebrochen. Auf dem Vereinsgelände, das zwischen Harpolingen und Rippolingen liegt, schlugen die Unbekannten zuerst eine Fensterscheibe des Vereinsheims ein und stiegen dann ein. Nach ersten Feststellungen wurde nichts durchwühlt und auch nichts gestohlen. So ist nur von einem Schaden am Fenster von rund 300 Euro auszugehen. Die Tatzeit lag zwischen Samstag, 26. Januar, 12 Uhr und Sonntag, 27. Januar, 14 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0.