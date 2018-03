Wehr Einbruch in Wehrer Gaststätte

Einbrecher hebelten Türe und Fenster der Gaststätte auf und nahmen das Bargeld mit.

Wehr – Von Einbrechern heimgesucht wurden zwei Gasträume in der Wehrer Hauptstraße. Bemerkt wurde die Tat am Freitag gegen Abend, als eine Angestellte eine Bar aufschloss. Holzsplitter am Boden wiesen auf eine aufgehebelte Türe hin. Nachdem die Frau etwas Verdächtiges hörte, verständigte sie umgehend die Polizei. Von einer Streife wurden die Räumlichkeiten überprüft. Es war niemand mehr da, zwei weitere aufgebrochene Fenster ließen aber auf ungebetene Gäste schließen. Auf das in einem Bedienungsgeldbeutel und einer Geldkassette verwahrte Bargeld hatten es der oder die Täter abgesehen. Das nahmen sie mit. Die Tat dürfte wahrscheinlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passiert sein. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.