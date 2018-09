von sk

Eine Firma in Wallbach wurde über das Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Das Firmengebäude, das im Außenbereich auf dem Gelände der Kiesgrube liegt, wurde aufgebrochen. Nachdem der Versuch scheiterte, die Eingangstüre aufzuhebeln, wurde die Scheibe eines Fensters eingeschlagen. So kamen der oder die Täter in die Büroräumlichkeiten. Dort wurden sämtliche Schränke geöffnet. Aus dem Büro wurden ein Laptop und andere technische Geräte gestohlen, die zum Firmennetzwerk und Internetanschluss gehörten. Die Tatzeit lag zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 18 Uhr. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761/934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

