von sk

Am Freitagmorgen wurde ein Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Bad Säckingen entdeckt. Der oder die Täter gelangten über Nachbargrundstücke in den Garten des Hauses in der Uhlandstraße. Hierzu überwanden sie auch eine Mauer.

Über eine aufgehebelte Kellertüre kamen die Unbekannten ins Haus. In den Wohngeschossen wurden alle Räume betreten und durchwühlt, heißt es im Polizeibericht. Über denselben Weg, wie sie zum Haus kamen, verließen die Einbrecher das Grundstück wieder. Dabei verloren sie einen Teil ihres Diebesgutes, das zurückblieb. Was genau abhandenkam, muss noch geklärt werden.

Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt: 07741/8316-0). Die Tatzeit dürfte in den Abend- oder Nachtstunden zum Freitag gelegen sein.