Bad Säckingen vor 2 Stunden

Einbrecher haben es auf Bargeld abgesehen

Bargeld wurde aus einem Appartement in der Schneckenhalde gestohlen. Das an zwei verschiedenen Orten im Schlafzimmer versteckte Geld wurde am Samstagabend in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr entwendet.