Bad Säckingen Ein wärmender Sommerwind an Heiligabend

Weihnachtsaktion der Caritas für Alleinstehende in vollem Münsterpfarrhof lässt 60 Gäste aus der Region nicht allein

Wer nur zuhört, könnte meinen, eine große Familie feiert am Heiligen Abend Weihnachten. Vertraute Klänge von „Oh Tannenbaum“ bis „Stille Nacht“. Wer hinschaut, der blickt in einen vollen Münsterpfarr-hof in Bad Säckingen, in dem mehr als 60 Menschen, die normalerweise alleine leben, auf Einladung der Caritas gemeinsam Weihnachten feiern. Das Traurige an der Sache ist, dass weit mehr Menschen gerne gemeinsam feiern würden, als Platz ist und das weit über die Kurstadt hinaus.

Was sich im letzten Jahr bereits andeutete, war diese Weihnachten nun Tatsache: Mit Theodora Chilf und ihren beiden Töchtern fehlten nun drei Konstanten der traditionellen Feier – sie fehlten aus erfreulichen familiären Gründen. Stattdessen wehte ein weihnachtlicher „Sommerwind“ durch den Saal. Anstelle von Klavier und Gesang gab es Gitarre und Gesang – Linda Runge und Franziska Groß, die das Duo Sommerwind sind, untermalten den Heiligen Abend. Passend zu ihrem Namen waren es nicht nur Weihnachtslieder, die den Raum erfüllten. Auch Evergreens, wie Simon&Garfunkels „The Boxer“ oder Modernes, wie von Andreas Bourani schufen Atmosphäre. Die Musikerinnen ließen dabei eine angenehme Lagerfeuerstimmung aufkommen, zu der nur noch das Knistern des Feuers fehlte.

„Zur Not auch unterm Tisch“, sagte Marita Léfèvre lachend, als sie erfuhr, dass ein Gast mehr als geplant kommen würde. Ihre lockere und spontane Art verbreitete gute Laune, die den Gästen schnell ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Liebevoll servierten ihnen die ehrenamtlichen Helfer Feldsalat und später dann Ochsenbäckchen mit Wirsinggemüse und Spätzle. „So viele alte Gesichter, die ich kenne“, freute sich Léfèvre und was die Organisatorin noch mehr begeisterte war, wie pünktlich diesmal alle gewesen seien.

Zwar sind es überwiegend ältere alleinstehende Menschen, aber auch jüngere sind unter ihnen. Neben der Rentnerin mit den lila Haaren, kam man gut ins Gespräch und lachte herzlich. Dass das nicht für alle galt, zeigte sichan einem anderen Plätzen. Die Musik von Sommerwind ließ den ein oder anderen nachdenklich werden. Scheinbar leere Blicke schnitten durch den Raum. Was in diesen Menschen wohl vorgeht, an wen oder was sie gerade dachten? Es sind diese Kontraste, die zu jenem Abend gehören, wie die Geschenke und Brottüten, die die ehrenamtlichen Helfer auch dank der Spenden aus der Trompeterstadt wieder reichlich packen durften.

Auch der Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes Hochrhein, Martin Riegraf, stattete der frohen Runde einen Besuch ab, begrüßte die weihnachtlich gestimmte Gemeinschaft, dankte den freiwilligen Helfern, vor allem der “Mutter” dieses Treffs, Marita Lefevre , und moderierte schwungvoll einen der Höhepunkte des Abends: die von allen sehnsüchtig erwartete Tombola.