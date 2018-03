Bad Säckingen Ein vielfach ausgezeichnetes Vorbild: Christian Müller feiert am Montag seinen 85. Geburtstag

In Sachen ehrenamtlichem Engagement hat sich Christian Müller einen Namen gemacht, wie kaum ein anderer in Bad Säckingen. Über Jahrzehnte hinweg war und ist er in verschiedensten Institutionen und Vereinen aktiv. Lang ist die Liste der Ehrungen, die ihm im Lauf der Zeit zuteil wurden. Heute feiert Müller seinen 85. Geburtstag.

Er ist ein Vorbild in Sachen bürgerschaftlichem Engagement. Lang ist die Liste der Ehrungen, die Christian Müller für seine Verdienste erhalten hat. Die Ehrennadeln des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Bad Säckingen sind dabei sicherlich die renommiertesten. Am heutigen Montag feiert Müller seinen 85. Geburtstag. Auch in seinem hohen Alter ist der Jubilar noch immer sehr engagiert.

In Gersdorf im Erzgebirge kam Christian Müller auf die Welt. In Berlin wuchs er auf. 1943 ging die Familie nach Sachsen zurück. 1948 machte Christian Müller eine Zimmermannslehre und arbeitete anschließend in einer Urangrube. 1955 heiratete er seine Frau Liane, das Paar bekam drei Kinder. Nach einer Ausbildung in der Zwirnerei-Technik ging er zur Bad Säckinger Hotex als Zwirnereimeister und wurde dann Abteilungsobermeister. 1978 wechselte er zur Hochrheinklinik als Lagerverwalter. 14 Jahre lang war auch seine Meinung beim Arbeits- und Sozialgericht gefragt. 1996 ging Christian Müller in den Ruhestand.

Sein Einsatz für die Allgemeinheit, aber auch sein fußballerisches Engagement haben Christian Müller weit über die Grenzen von Bad Säckingen hinaus bekannt gemacht. Jahrzehnte lang war er Jugendtrainer beim SV Obersäckingen und beim FC 08 Bad Säckingen. Auch im Schulsport engagierte er sich mit großem Können. Während er zum Ehrenmitglied in den beiden Vereinen ernannt wurde, würdigte auch der Südbadische Fußballverband seine Leistungen mit einer Ehrenurkunde.

Im Freundeskreis Bad Säckingen-Purkersdorf war Müller 15 Jahre lang Vorsitzender und lange Jahre als Kassierer tätig. Ganz besondere Freude hat ihm die persönliche Einladung des Purkersdorfer Bürgermeisters zur 40-Jahrfeier der Verschwisterung in Purkersdorf bereitet, in deren Rahmen er zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Über Jahrzehnte hinweg ließ Müller seine Baritonstimme im Bad Säckinger „Frohsinn“ erklingen, Schubert-Chöre sang er besonders gern. 14 Jahre lang fungierte er auch hier als zweiter Vorsitzender. Voll des Lobes ist er über den früheren Frohsinndirigenten Franz Schmerbeck, der ihm das Singen gelehrt habe. Auch der Frohsinn würdigte seine Leistung mit der Ernennung zum Ehrenmitglied.

Ein schwerer Schlag für den Jubilar bedeutete der Tod seiner Frau vor 13 Jahren. Christian Müller betont, dass seine ehrenamtliche Arbeit nur möglich waren, weil er in seiner Frau stets eine tatkräftige Unterstützerin bei all seinen Aktivitäten hatte.

Wenn heute Christian Müller auch seinen 85. Geburtstag feiert, so ist sein Tatendrang ungebrochen. Noch immer besorgt er den Haushalt selbständig, regelmäßig ist er mit seinem Hund unterwegs. Und mit Begeisterung nimmt er sogar neue Herausforderungen an. So ist seit dem letzten Sommer ehrenamtlich in der Fahrradwerkstatt im Alten Gefängnis tätig und hilft Kindern und Jugendlichen bei kleineren Fahrradreparaturen. „Hilfe zur Selbsthilfe“ nennt die Gruppe ihre Arbeit. Häufig übernimmt er darüber hinaus auch Fahrdienste für Altenheimbewohner.

So dürfte auch die Zahl der Gratulanten recht groß sein, zu denen neben seinen Kinder auch vier Enkel und ein Urenkel zählen – ganz abgesehen von den Vertretern der vielen Vereine, denen Christian Müller angehört hat.