von Richard Kaiser

Der Geburtstag von Heinrich Hübsch jährt sich am 9. Februar zum 225. Mal. Der bedeutendste in Südwestdeutschland wirkende Architekt des 19. Jahrhunderts setzte auch im Landkreis Waldshut bleibende Denkmale. Neben den Pfarrkirchen in Oberlauchringen und dem heutigen Stühlinger Ortsteil Weizen ragt sein Spätwerk in Obersäckingen mit der Kirche St. Martin besonders heraus. Auch das Amtsgerichtsgebäude in Waldshut geht auf seine Pläne zurück, die Kirche in Bonndorf wurde in seinem Sinne gestaltet.

Der Großherzogliche Baudirektor Heinrich Hübsch (1795 bis 1863) galt seinerzeit als bester deutscher Kirchenarchitekt. Ein Denkmal in Karlsruhe erinnert an ihn. | Bild: Richard Kaiser

Als in den 1830er Jahren die 1135 in Obersäckingen erbaute Kirche immer baufälliger wurde und auch zu klein war für die zunehmende Dorfbevölkerung, entschloss man sich zum Bau eines neuen Gotteshauses. Nach langem Hin und Her legte die zuständige Waldshuter Bauinspektion 1856 einen Plan vor, der den Obersäckingern aber nicht gefiel. Sie wollten nicht eine einfache Dorfkirche, sondern unweit des Säckinger Fridolinmünsters einen repräsentativen Kirchenbau.

Zur Person Heinrich Hübsch wurde am 9. Februar 1795 in Weinheim an der Bergstraße geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Darmstadt studierte er ab 1813 an der Universität Heidelberg Philosophie und Mathematik. Das befriedigte ihn aber nicht, sodass er 1815 in die Bauschule Friedrich Weinbrenner in Karlsruhe eintrat. 1817 unternahm er eine Reise nach Italien. Dabei hielt er sich vorwiegend in Rom auf und studierte dort die antike Architektur. 1819 zog es ihn nach Athen und Konstantinopel, wo er zahlreiche Gebäude zeichnerisch erfasste. 1820 legte Hübsch in Karlsruhe die Große Staatsprüfung ab und 1822 kehrte er zur Vollendung seiner Studien nach Rom zurück. Ab 1824 war er Lehrer an der Stadelschen Gewerbeschule in Frankfurt und 1827 trat er als Residenzbaumeister in den badischen Staatsdienst ein. 1832 wurde Hübsch die Leitung der Karlsruher Bauschule übertragen, an der er bis 1854 lehrte. Als Weinbrenners Nachfolger als Leiter der badischen Baudirektion war er bis zu seinem Tod am 3. April 1863 der führende Architekt des Großherzogtums Baden. Im Kirchenbau sah er seine höchste Aufgabe.

Daher wandte sich der seit 1849 in Obersäckingen tätige Pfarrer Karl Lanz unter Umgehung der zuständigen Stellen am 22. Januar 1857 mit einem beeindruckenden Brief an den obersten Baubeamten des Landes, den großherzoglichen Baudirektor Heinrich Hübsch, in dem er bat, den Plan für die Obersäckinger Kirche zu fertigen. Zur großen Freude der Pfarrei sagte Heinrich Hübsch bereits vier Tage später seine Unterstützung zu.

Im Brief vom 26. Januar 1857 an den Obersäckinger Pfarrer Karl Lanz sagte Heinrich Hübsch seine Unterstützung zum Kirchenbau zu. | Bild: Richard Kaiser

So kam es, dass Heinrich Hübsch, nach dessen Entwürfen zuvor schon mehr als 30 Kirchen gebaut wurden, auch der Sankt-Martins-Kirche in Obersäckingen seine Prägung gab. Sie wurde von 1861 bis 1863 errichtet und ist weit mehr als eine gewöhnliche Dorfkirche. Sie ist ein basilikaler Bau mit offenen Dachstühlen in allen drei Schiffen, polygonalem Chor und einem seitlich gestellten Turm.

Jährliche Messe als Honorar

Heinrich Hübsch erlebte die Einweihung eines seiner letzten Bauwerke am 1. Juli 1863 allerdings nicht mehr. Er starb drei Monate zuvor im Alter von 68 Jahren. Es zeichnet den genialen Architekten aus, dass er kein Honorar für den Plan der Obersäckinger Kirche wollte. Vielmehr bat er darum, dass dort einmal im Jahr eine Messe für ihn gelesen werde. Als Wallbach 1972 nach Bad Säckingen eingemeindet wurde und eine Rheinstraße mitbrachte, wurde die Straße gleichen Namens in Obersäckingen in Heinrich-Hübsch-Straße umbenannt. Damit wurde dem großen Baumeister auch in Bad Säckingen eine späte Ehrung zuteil.