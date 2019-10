von Vanessa Dai

Was gibt es Schöneres, als musikalisch in den Tag zu starten? Am kommenden Sonntag, 3. November, können Besucher der Solisten-Matinée genau das machen, denn die Stadtmusik Bad Säckingen lädt zu einem abwechslungsreichen Vormittagskonzert um 11 Uhr in den im Kursaal ein. „Die Stücke sind an die Tageszeit angepasst.

Besucher brauchen also keine Angst vor zu schwerer Kost haben“, erläutert Stadtmusik Dirigent Johannes Brenke mit einem Augenzwinkern. Die Stücke seien in diesem Format weniger konzertant. Nichtsdestotrotz erwarte die Besucher ein Programm auf hohem Niveau.

Altbekannte Klassiker

Altbekannte Klassiker dürfen bei einer solchen Matinée natürlich nicht fehlen. So werden Besucher das durch die isländische Band Mezzoforte in den 80er Jahren berühmt gewordene Stück „Garden Party“ zu hören bekommen. Aber auch ältere Klassiker wie das bereits Anfang des 20. Jahrhunderts komponierte Stück „Csárdás“ von Vittorio Monti. Nicht jedes Stück wird solistisch besetzt sein. Trotzdem werde fast jedes Instrument des Orchesters als Solist zu hören sein, so der Stadtmusikdirigent.

Die Stadtmusik Bad Säckingen gibt am kommenden Sonntag ein unterhaltsames Konzert. | Bild: Stadtmusik Bad Säckingen

Mit einer „spritzigen“ Ouvertüre, wie Brenke sie nennt, werde das Orchester die Matinée eröffnen. Die Rede ist von David Gillinghams Symphonic Proclamation. Mit dieser „hochenergetischen Ouvertüre“, so Brenke, werde auch die letzte Schlafmütze im Publikum wach. Das Format der Solisten-Matinée soll, laut Brenke, in unregelmäßigen Abständen auch in den folgenden Jahren stattfinden. Dass die letzte Matinée bereits sieben Jahre zurückliegt sei unglücklich. Die Stadtmusik freue sich aber, ein solches Format in diesem Jahr wieder anbieten zu können.

Vibraphon-Solo

Wie bereits vor sieben Jahren dürfen sich Besucher am kommenden Sonntag auch auf ein Vibraphon-Solo freuen. „Das Stück, das in Anerkennung des weltberühmten Jazz-Vibraphonisten Lionel Hampton geschrieben wurde, war bei der letzten Matinée so ein großer Erfolg, dass wir es wieder ins Programm genommen haben“, freut sich der Stadtmusikdirigent. Es werde auch wieder vom selben Solisten gespielt.

Bad Säckingen Die Stadtmusik Bad Säckingen will 2020 das 60-jährige Bestehen ihrer Konzerte im Gloria angemessen begehen Das könnte Sie auch interessieren

Enden werde die Matinée mit einem Udo-Jürgens-Medley. Dieses wurde eigens für den Musikkorps der Bundeswehr arrangiert. Hier werden die Zuschauer fast jedes Orchesterinstrument als Soloinstrument wiedererkennen. „Vom Saxofon über das Tenorhorn bis hin zur Gitarre ist alles geboten“, so der Stadtmusik Dirigent.

Die Matinée

Die Solisten-Matinée der Stadtmusik Bad Säckingen findet am kommenden Sonntag, 3. November, um 11 Uhr im Kursaal Bad Säckingen statt. Der Eintritt ist frei.