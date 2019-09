von Susanne Schleinzer-Bilal

Richter Rupert Stork vom Amtsgericht Bad Säckingen sprach einen 54-jährigen Angeklagten vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung frei. Die Staatsanwaltschaft hatte für eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 60 Euro plädiert. Verteidigerin Birgit von der Heyde hatte sich für einen Freispruch ausgesprochen.

Der 54-jährige Angeklagte soll im Juni vergangenen Jahres einen Autofahrer, der in einer 30er-Zone in Wallbach vor ihm extrem langsam gefahren war, k. o. geschlagen haben, sodass dieser ein Schädel-Hirn-Trauma davongetragen hat. Auch der Lebensgefährtin soll er einen Faustschlag verpasst haben. Er habe damals zusammen mit seinem Sohn nach Hause fahren wollen, erklärte der Angeklagte. Das Auto vor ihm sei extrem langsam gefahren, als ob es etwas suche. Schließlich sei das Fahrzeug rechts an die Seite gefahren und der Fahrer habe wild gestikuliert und die Lichthupe betätigt. Er habe dann sein Auto ebenfalls angehalten und wollte schauen, ob alles in Ordnung sei. Da er gesehen habe, dass der Autofahrer schlecht gelaunt und im Begriff war, sich abzuschnallen, sei er zu seinem Auto zurückgekehrt.

Bad Säckingen Verletzte bei Straßenschlägerei: Fahrradfahrer prügeln sich Das könnte Sie auch interessieren

Kaum sei er im Auto gesessen, habe er einen Faustschlag von seinem Kontrahenten bekommen, der gleichzeitig versucht habe, ihn aus dem geöffneten Autofenster zu zerren. Er habe sich dann durch das Fenster geschlängelt und der Mann habe ihn erneut mit der Faust traktiert. An diesem Punkt habe er den Faustschlag erwidert und der Mann sei zu Boden gegangen. Aus Furcht vor einer weiteren Attacke habe er ihn mit dem Fuß auf den Boden gedrückt. Als ihn jemand von hinten an der Schulter gefasst habe, habe er sich umgedreht und der Person einen Faustschlag verpasst. Bekommen hatte den Schlag die Partnerin des am Boden liegenden. Er habe nicht gewusst, dass es eine Frau war, sonst hätte er das nicht gemacht, das tue ihm leid, beteuerte der Angeklagte. Es sei wie ein Reflex gewesen.

Bad Säckingen-Wallbach Das herrenlose Auto ist weg. Zurück blieb ein Stuhl. Und viele wundern sich. Das könnte Sie auch interessieren

Der Sohn, der als Beifahrer im Auto gesessen hatte und als Zeuge geladen war, bestätigte die Aussage des Vaters. Dieser habe sich nur verteidigt, sagte er aus. Die geschiedene Frau des Angeklagten dagegen machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Der Geschädigte erklärte, sie hätten nach einem Restaurant gesucht und seien deshalb sehr langsam gefahren. Der Fahrer hinter ihnen hätte die Lichthupe betätigt und sie hätten angehalten. Der Angeklagte hätte ihn k. o. geschlagen, er sei kurz bewusstlos gewesen, ausgestiegen und habe erneut einen Faustschlag abbekommen, der ihn wiederum in die Bewusstlosigkeit versetzte. Er verstehe das nicht, er habe nichts getan. Verteidigerin von der Heyde wies den Zeugen darauf hin, dass er bei der Polizei gesagt habe, dass er den Angeklagten am Kragen packen und aus dem Auto zerren wollte. Daran könne er sich nicht erinnern, so der Geschädigte.

Aussagen widersprechen sich

Die Lebenspartnerin gab an, nicht alles gesehen zu haben, sie sei ausgestiegen, als ihr Mann am Boden gelegen habe. Eine andere Zeugin gab an, die Polizei gerufen zu haben. Sie habe erst ein Abbremsen gehört, dann habe sie von ihrem Balkon aus gesehen, wie ein Mann einen anderen aus dem Autofenster zerren wollte. In dem Auto seien ein Mann und eine Frau gesessen.

Ein Polizist, der den Angeklagten damals verhört hatte, gab an, der Angeklagte habe nicht viel gesagt, er habe sich in der Opferrolle gesehen. Der Angeklagte sei gereizt gewesen, er gehe davon aus, dass er seinem Kontrahenten einen Faustschlag verpasst habe. Die Aussagen der Geschädigten halte er für glaubhaft, gab der Vertreter der Staatsanwaltschaft an. Sie habe erhebliche Zweifel an den Aussagen des Geschädigten und seiner Partnerin, erklärte dagegen von der Heyde.

Hier stehe Aussage gegen Aussage, erklärte der vorsitzende Richter. Es gebe eine Reihe von Widersprüchen, die sich so nicht klären ließen. Dazu habe der Sohn die Angaben des Angeklagten bestätigt und die Zeugin habe keine Lichthupe gesehen. „Lassen Sie sich nicht provozieren im Straßenverkehr„, riet Stork dem 54-jährigen Angeklagten.