Einen seltenen Anlass feiern am Mittwoch, 20. November, Agnes und Erich Thomann aus Wallbach. Die Gründer des in Deutschland einzigartigen Müllmuseums feiern die eiserne Hochzeit. Auf 65 gemeinsame Ehejahre mit Höhen und Tiefen blickt das Jubelpaar zurück.

Die heute 85-jährige Agnes Thomann wurde in Mauchen im Markgräflerland geboren. Als Angestellte im Gasthaus „Zur Traube“ in Wallbach lernte sie ihren späteren Ehemann Erich kennen. Erich Thomann kam 1930 in Wallbach zur Welt. Nach der Schule arbeitete er im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb und in den Wintermonaten im Wald. Im Jahr 1975 begann Erich Thomann, im Nebenerwerb in der Mülldeponie Lachengraben zu arbeiten. Dort entwickelte sich eine Liebe zum „alte Zügs, das weggeworfen wurde“. So entstand die Idee, aus dem Stall des Landwirtschaftsgebäudes zunächst ein kleines, dann im Laufe der Jahre ein aus mehreren Etagen bestehendes „Müllmuseum“ zu errichten. Stets unterstützt wurde er von Ehefrau Agnes, die vor allem die „Schätze“ reinigte und restaurierte. Aber auch die Söhne Karl und Thomas wie auch die Töchter Helena, Monika und Martina sowie deren Partner waren von Anfang an in das Projekt „Müllmuseum“ miteinbezogen.

Erich Thomann war 45 Jahre im Wallbacher Musikverein aktiv, wobei er 2001 zum Ehrenvorsitzen ernannt wurde und die Ehrennadel in Gold des Verbandes deutscher Blasmusikverbände erhielt. Weitere Auszeichnungen waren die Ehrenmitgliedschaft im RSV Wallbach sowie die Verdienstmedaille in Silber der Stadt Bad Säckingen. Zehn Jahre war Erich Thomann Mitglied des damaligen Wallbacher Gemeinderats. Sowohl Erich als auch Agnes Thomann waren Mitglieder der Wallbacher Feuerwehr. Damals hatte Wallbach die erste Frauenfeuerwehr in Baden-Württemberg. Agnes Thomann erhielt 1974 das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold.

Noch immer empfangen die Jubilare Reisegruppen im Müllmuseum. Erich Thomann führt die Besucher mit Freude durch die Ausstellung, während Agnes Thomann mit Schwiegertochter Elke in der „Belzle-Beiz“ Kaffee und Kuchen bereit hält und ein kleines Schwätzchen mit den Gästen genießt. Das noch rüstige Jubelpaar freut sich auf ein tolles Fest im Müllmuseum mit vielen Gästen, Verwandten und Bekannten, aber besonders auf die fünf Kinder mit Partnern, 14 Enkelkinder und zwölf Urenkel.