von Hans-Martin Vögtle

Nun sind doch so ziemlich die meisten Wahlflyer zur Kommunalwahl ins Haus geflattert. Gestern konnten wir uns diese zum Sonntagsfrühstück zu Gemüte führen. Natürlich propagiert jede Partei oder Vereinigung in ihren Programmen vollmundig, was sie tun will, und dass eigentlich nur sie in der Lage sei, Bad Säckingen zu retten und zu einer liebenswerten Stadt zu gestalten. Also alles beim Alten sozusagen.

Ungläubig mehrmals gelesen

Doch ein Satz in einem Wahlprospekt stach mir ins Auge. Ich musste ihn ungläubig gleich mehrmals lesen: „Die Kandidatin und die Kandidaten unserer Liste bringen sich nur dann in die Diskussion ein, wenn sie sachlich etwas beizutragen haben.“

Eine völlig neue Qualität

Ich musste richtig herzhaft lachen. Vielen Dank für den erheiterten Sonntagmorgen! Soll das das Versprechen sein, die Gemeinderatssitzungen kürzer zu gestalten? Oder ist das ein Seitenhieb gegen andere Fraktionen, dass es manchmal oder sogar oft besser wäre, mal nichts zu sagen? Jedenfalls scheint es mir das ein geradezu geniales und noch nie dagewesenes Wahlversprechen zu sein. Im Prinzip müsste man alle Kandidaten dieser Liste wählen: Es würde mancher Stadtratssitzung eine völlig neue Qualität bescheren. Angesichts der oftmals kolportierten Darstellung, dass bei den Sitzungen stets alles bereits gesagt wurde, aber noch nicht von jedem, wäre es höchst spannend, was da auf das Gremium zukommt.

