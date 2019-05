von Jürgen Scharf

Die Wasserspiele vor dem Schweizer Bundeshaus in Bern mit den 26 Fontänen – sie stehen für die 26 Kantone – sind eine besondere Attraktion. Sie plätschern und spritzen nicht nur zur Freude vieler Besucher, vor allem der Kinder. Sie haben auch den Fotografen David Mihalka nicht mehr losgelassen. Von 2007 bis 2018 hat er im Sommerhalbjahr, wo diese Fontänen im Betrieb sind, die Szenerie fotografisch festgehalten.

Straßenbild aus Zürich, eine Momentaufnahme von David Mihalka. | Bild: Jürgen Scharf

Mihalka hat Abertausende Aufnahmen der vor dem Bundeshaus aus dem Boden in die Höhe schießenden Fontänen gemacht. Nur bei wolkenlosem Himmel, meist Momentaufnahmen, aber sehr überlegt angelegt mit dem Spiel von Licht und Schatten, Kontrasten und Umgebung. Sie zeigen, wie der neu gestaltete Platz zum pulsierenden Treffpunkt im Herzen der Bundesstadt geworden ist. Der Fotograf experimentiert mit den Bildern, die er in Schwarz-weiß umwandelt, wie mit einer Szene auf einer Theaterbühne. Es ist die einzigartige Lage mit den großen Regierungs- und Bankgebäuden, die besonders für die Rücklichtfotografie ideale Bedingungen bieten. Die zahlreichen Häuser sind ein dunkler Hintergrund für die Sonne, die durch die Straßen scheint: eine fabelhafte Kulisse.

Diese Schmetterlinge hielt David Mihalka mit seiner Kamera fest. | Bild: Jürgen Scharf

„Ich denke nur an die Kinder, die Motive“, sagte David Mihalka bei der Eröffnung seiner Fotoausstellung im städtischen Kulturhaus Villa Berberich während eines Rundgangs im Gespräch mit Kulturreferentin Christine Stanzel. Mihalka meinte dabei die Natürlichkeit und Unbefangenheit der Kinder, die Freude am Wasser haben, auf das Wasser reagieren und denen es nichts ausmacht, fotografiert zu werden, während sich die Erwachsenen doch mehr aufs Zuschauen beschränken.

Die Tasse mit Würfel ist ein frühes Bild von David Mihalka und gleich ein großer Wurf. | Bild: Jürgen Scharf

Vier Räume sind mit den „Fontänen der Freude“, wie die Ausstellung heißt, bestückt. Drei weitere weisen andere Themen auf. Es sind Stadtbilder und Straßenfotografie, heute ein wichtiges und großes Feld der Fotografie. Zürich ist Milhalkas Lieblingsstadt für Straßenfotografie. Von dort stammt das Werkbeispiel mit einer jungen Passantin beim Shopping. Andere Momentaufnahmen wirken wie konstruiert, sind es aber nicht, sondern Zufälle, die nur ein Fotograf so schnell sehen kann (man beachte die Tauben, die in Richtung eines Straßenpfeils fliegen).

In den Bereich der Naturfotografie gehören die Makroaufnahmen einer Himbeere, eines Käfers auf der Hand, einer Mohnblume und von Schmetterlingen; die Fotos vereinen Natur mit Harmonie. Aus dem Rahmen fällt das Bild mit dem Kleiderbügel, den Mihalka als Symbol für die Realität, gegen den Strom und die Sichtweisen zu schwimmen, als „Rebell“ bezeichnet.

Licht, die Freude, das Wasser – das sind drei wichtige Dinge in der Arbeit dieses Fotografen. Und die fröhlichen Kinder. In seiner erfrischend unkonventionellen, sehr persönlichen und inspirierenden Fotografie will Mihalka immer die Aufmerksamkeit auf den Moment, das Motiv im Hier und Jetzt lenken. Und dies gelingt dem 36-Jährigen frappierend gut, wie der Betrachter unschwer sehen kann.

Die Fotoausstellung in der Villa Berberich Bad Säckingen läuft bis 16. Juni und kann Mittwoch, Donnerstag, Sonntag und Feiertag von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.