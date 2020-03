von Harald Schwarz

Nicolas Joos, bisheriger und neuer Erster Vorstand des Radsportvereins (RSV) Wallbach brachte es auf den Punkt: „Die letzten 365 Tage lassen sich sehr gut mit den Worten ‚arbeitsintensiv‘ und ‚erfolgreich‘ beschreiben“. Beides treffe auf die drei großen Veranstaltungen Theater, Dorffest und German Masters des RSV Wallbach zu. Diese Feststellungen traf Joos gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung im Gastraum des Müllmuseums Wallbach am vergangenen Freitag.

Die beiden Theatervorstellungen im letzten Jahr waren ein großer Erfolg in der ausverkauften Flößerhalle. Aber: nach dem Theater ist vor dem Theater. Die Vorbereitungen für neue Aufführungen laufen. Das Dorffest brachte viel Arbeit mit sich, bedeutete aber für die Vereinskasse ein Segen. Sportlicher Höhepunkt des Jahres war die Ausrichtung des German Masters im Kunstradfahren. Topfahrer kämpften bei dieser Qualifikation um wichtige WM-Punkte. Höhepunkt der Veranstaltung war der dritte Weltrekord. Grund der Standing Ovations für Lukas Kohl. In seinem Jahresrückblick nannte Joos auch Zahlen. 248 Mitglieder zählt der Verein. Mit fünf Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften war das vergangene Jahr das bisher erfolgreichste in der 110-jährigen Vereinsgeschichte.

In ihrem Amt als Kassiererin stellte Gisela Huber die Finanzen vor. Eine sorgsame Kassenführung und ein solider Überschuss konnten die Kassenprüfer attestieren. „Alles einwandfrei, alles korrekt verbucht, alles tip top“, so das Urteil des Kassenprüfers. Die vollständige Entlastung war damit eindeutig. Ortsvorsteher Fred Thelen initiierte die einstimmige Entlastung aller Vorstände. In seiner Rede dankte er allen Mitgliedern und sagte weitere Unterstützung zu. „Macht weiter so“, so sein Kommentar.

Der Punkt Neuwahlen des gesamten Vorstands ergab einige Änderungen in der Besetzung der Ämter. Gisela Huber stellte ihr Amt als Kassiererin nach 14 Jahren zur Verfügung. Für sie übernimmt Manfred Berchtold die Kasse. Die restlichen Posten blieben in der bisherigen Besetzung: Erster Vorsitzender Nicolas Joos, Zweiter Vorsitzender Timo Reinartz, Schriftführerin Anne Steinebrunner. Ein dritter Beisitzer (Monika Schrott) wurde in den Beisitz gewählt. Die Riege der Abteilungsleiter/innen bleibt bis auf die Abteilung „Kunstrad“ identisch. Dort übernimmt Sonja Meyer.

Das aktuelle Jahr ist verplant. Sportlich wollen die RSVler an die Erfolge des vergangenen Jahres anknüpfen. Es gäbe nur drei Dinge: Training, Training, Training. Die Teilnahme an verschiedenen Turnieren sowie der German Masters stehe neben Events wie Theater und Dorffest im Terminkalender.