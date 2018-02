Bad Säckingen Ein Wiedersehen mit Freddy Mercury

Die Queen Revival Band kommt am Donnerstag ins Gloria-Theater nach Bad Säckingen und bringt die Hits einer der größten Rockgruppen aller Zeiten auf die Bühne – für Queen-Fans ein absolutes Muss.

Frontmann Freddy Mercury, Brian May an der Gitarre, Roger Taylor am Schlagzeug und John Deacon am Bass – für echte Queen-Fans ist schon die Besetzungsliste ein Ohrenkitzler. Die Gloria-Theater-Show am Donnerstag, 8. März, ein Pflichttermin für Queen-Fans.

Dann rockt nämlich einmal mehr die famose "Queen Revival Band" die Bühne. Bereits seit 1993 bringt die fünfköpfige Formation aus dem Rheinland den einzigartigen Queen-Sound zurück, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalters. In ihrem Programm “God save the Queen” kommt eine speziell abgestimmte Tontechnik zur Wiedergabe des Queen-Sounds zum Einsatz. Kostüme, Requisiten, Instrumente – alles wurden speziell für die Show reproduziert.

Donnerstag, 8. März; Showbeginn: 20 Uhr; Preise: 27 bis 36 Euro; Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, online (www.gloria­-theater.de), über das Kartentelefon unter +49 7761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.