So eine feierliche Veranstaltung wie die Vereidigung eines Bürgermeisters ist in der Regel eine ganz feine Sache für alle Beteiligten. Gut, nicht nur seine Vereidigung, es kann wahlweise auch seine Verabschiedung sein oder die Anheftung von bedeutungsvollem Blech an die Brust – der Anlass ist im Grunde völlig egal. Das Wichtige dabei ist vielmehr: Es gibt jede Menge hübscher Blumen-Deko, klassische Musik, leckere Häppchen, ebensolchen Wein und eine feierliche Stimmung bei den Festgästen, was bei der Bewirtung kein Wunder ist. Und dann sind da noch: jede Menge warme Worte für die Hauptperson. Davon bekam es Alexander Guhl bei seiner Verpflichtung am Donnerstag diese Woche echt ganz dicke ab. Neben den kleinen Spitzen waren sich am Ende doch alle einig, dass der Guhl Spitze ist – und das auch seine Kritiker. So mag sich der Bürgermeister selbstkritisch gedacht haben: „Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“ (übrigens aus Goethes Faust, wo gefühlt 90 Prozent aller schlauen Sprüche herkommen). Und so kommentierte Alexander Guhl die Lobpreisungen der Gäste mit dem ihm eigenen Humor: „Man muss sich doch wundern, wieviel gute Worte ein einzelner Mensch so ertragen kann – und am Schluss fragt man sich, ob das auch alles wahr ist.“