von Charlotte Fröse

Zum Abschluss der Ausstellung über traditionelle japanische Handwerkskunst in der Villa Berberich tauchten die Zuhörer eines Vortrags am Sonntagnachmittag in die Philosophie, die Grundzüge und die Gedankenwelt des Zen-Buddhismus ein. Im Mittelpunkt des Vortrags stand der Bau einer Meditationshalle, einem Zendo, der Herrischrieder Gemeinschaft Dharma Sangha.

Bad Säckingen Ausstellung mit Werken japanischer Architektur in der Villa Berberich Das könnte Sie auch interessieren

„Der Zendo trägt den Geist der Praktizierenden“, erklärte Nicole Baden vom Zen Zentrum Johanneshof-Quellenweg, einem Buddhistisches Studienzentrum, in Herrischried-Großherrischwand in ihrem Vortag „Ein innerer Ort in der äußeren Welt – vom Bau einer Meditationshalle in Herrischried“.

Sie betonte auch: „Raum ist das, was wir gemeinsam erschaffen.“ Um einen Raum für den Geist zu schaffen, der sich an der Situation und den Menschen orientiert, sei eine hohe Aufmerksamkeit erforderlich, erklärte die Zen-Lehrerin. So lernten die Handwerker zunächst die Gemeinschaft in Herrischried kennen, bevor es an die Arbeit ging. Rund zwei Jahre dauerte der Bau. Dabei ging es nicht um einen Gebäude-Neubau, sondern um einen Ausbau eines bestehenden Gebäudes, einer ehemaligen Schreinerei auf dem Gelände der Gemeinschaft, in eine Meditationshalle.

Der Zendo im Johanneshof-Quellenweg ist ein gutes Beispiel für die Ästhetik traditionell japanischer Handwerkskunst. Er wurde in der Überlieferung der japanischen Holzverbindungstechnik, die ohne Metallverbindungen auskommt, geschaffen. Die verwendeten edlen Hölzer stammen aus Kalifornien. Um dem Raum die Bedeutung zu geben, für den er vorgesehen ist, mussten die Materialien in Qualität und Reinheit bestimmten Vorgaben entsprechen. Nicole Baden erklärte dazu, dass das vorgesehene Material, das unter anderem ohne störende Astlöcher sein sollte, in Europa so nicht erhältlich sei. Vorgefertigt wurden die Einzelteile der Meditationshalle ebenfalls in Kalifornien.

Im Hotzenwald kamen sie als riesiges 3D-Puzzle an, welches dann die speziell ausgebildeten und in der traditionellen japanischen Holzbaukunst geschulten Handwerker mit großer Achtsamkeit zusammenfügten. Der Raum zeichnet sich durch ein hohes Maß an Details in der Holzverarbeitung aus, wovon sich die Besucher des Vortrags in der Villa Berberich anhand vieler Bilder und eines Videos, die während des Baus entstanden sind, überzeugen konnten. Peter Haußmann, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft/Freundeskreis Nagai – Bad Säckingen, berichtete zum Abschluss der Ausstellung, die vom 18. August bis zum 8. September zu sehen war, dass besonders viele, nämlich mehr als 500 Personen, die Ausstellung besucht hätten.