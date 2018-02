Bad Säckingen Ein Trauerspiel: Bad Säckinger Hüüler tragen Fasnacht zu Grabe

Die Fasnacht 2018 ist unter lautem Gehaul zu Ende gegangen. Die Bad Säckinger Hüüler haben am Dienstag die Fasnacht zu Grabe getragen. Oberhüüler Dirk Gottstein blickte noch einmal genau hin und zog humorvoll Bilanz.

Gestern Abend ging sie mit lautem Gejammer und Getöse zu Ende: die Fasnacht 2018. Für eingefleischte Narren ist die Verbrennung des Böög der traurigste Anlass der fünften Jahreszeit, für viele Zaungäste der schönste – wegen der besonderen Atmosphäre und der einmaligen Optik. Für die kreidebleichen Gesichter der Hüüler inklusive der nach unten gezogenen Mundwinkel sorgte wie gehabt ein geübtes Schminkteam im Gallusturm. Von dort setzte sich der Trauerzug in Richtung Münsterplatz in Bewegung, wo sich rund um den Scheiterhaufen bereits jede Menge Schaulustige versammelt hatten, um dem Ende des Böög beizuwohnen. Bevor es krachte und zischte, wurde laut geklagt und geheult. Aber auch gelacht: In seiner Trauerrede rollte Dirk Gottstein traditionell Pleiten, Pech und Pannen der zu Ende gehende Fasnacht sowie kommunalpolitische Höhepunkt auf. Das Thema Spital war eines, was natürlich nicht fehlen durfte. „Was die obere us Waldshut mit uns do gmacht hän, spottet jeder Beschreibung. Des isch einfach unglaublich und nur zum hüüüüüle.“ Hier ein paar Auszüge.