Bad Säckingen Ein Leben für die Kommunalpolitik: Langjähriger Bad Säckinger CDU-Gemeinderat feiert am 24. Januar seinen 85. Geburtstag

Der langjährige CDU-Gemeinderat Franz Xaver Schmerbeck feiert am Mittwoch, 24, Januar, seinen 85. Geburstag. Seine Leidenschaft ist die Kommunalpolitik und auch der Gesang.

Bad Säckingen (pro) Weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist Buchdruckermeister Franz Xaver Schmerbeck als Kommunalpolitiker, aber auch als Chordirigent. Er wurde von der Stadt Bad Säckingen für seine Verdienste mit der silbernen und goldenen Verdienstmedaille und der Fridolinsnadel ausgezeichnet. Vom Badischen Chorverband wurde er für seine 50-jährige Chorleitertätigkeit ebenso mit der goldenen Ehrenadel geehrt, wie für 60 Jahre Dirigententätigkeit vom Deutschen Chorverband. Am heutigen Mittwoch kann er bei guter Gesundheit den 85. Geburtstag feiern.

Die kommunalpolitische Arbeit des Jubilars ist beispielhaft. Während 36 Jahren war der CDU-Mann im Bad Säckinger Gemeinderat, viele Jahre Fraktionsvorsitzender und erster Bürgermeisterstellvertreter, ehe er 2004 seine kommunalpolitische Tätigkeit aufgab. Über 50 Jahre ist er schon Mitglied des CDU-Stadtverbandes und davon über 40 Jahre in führender Weise aktiv.

Besondere Freude hat Franz Xaver Schmerbeck am Chorgesang. Als Chorleiter war er über sechs Jahrzehnte aktiv und auch heute noch lässt er noch seine Tenorstimme im Obersäckinger Kirchenchor erklingen, den er als letzten Chor dirigierte. Bereits als 20-Jähriger dirigierte er den Wallbacher Männerchor, drei Jahrzehnte war er gesanglicher Leiter der Chorgemeinschaft Frohsinn, einem Chor, der auf über 130 Sängerinnen und Sänger heranwuchs. Mit der Ernennung zum Ehrendirigenten wurden seine Leistungen gewürdigt. Auch der Harpolinger Männerchor und der Obersäckinger Kirchenchor vertrauten auf seine Stärke als Dirigent. Als Initiator großer Konzerte in der Trompeterstadt schaffte er sich einen bleibenden Namen.

Weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt wurde der Bad Säckinger Gemeinderatschor. Auch im Rundfunk wurden die Lieder des Chores ausgestrahlt, die Franz Xaver Schmerbeck dirigierte. Zweifellos war dabei ein Auftritt des Chores im Baden-Badener Kurhaus ein Höhepunkt im gesanglichen Leben.

In Karlsruhe stand die Wiege von Franz Xaver Schmerbeck. Er machte eine Lehre als Schriftsetzer, legte die Meisterprüfung ab, war technischer Leiter in mehreren Betrieben. 1964 heiratete er seine Frau Elisabeth, die einem Sohn das Leben schenkte. 1974 wurde der Druckerei- und Grafikbetrieb in der Trompeterstadt eröffnet. 2001 wurde die Firma dem Sohn übergeben. Geradezu ins Schwärmen gerät der Jubilar, wenn er von dem Buch: „Der Trompeter von Säckingen“ berichtet. Das Werk wurde in seiner Druckerei hergestellt und sei eine der schönsten Prachtausgaben, die je gedruckt wurden.

Zu den bedeutendsten Werken dürfte auch das vom Jubilar verfasste 56-seitige Chorlieder-Arrangement sein. Viele Lieder wurden von ihm arrangiert, so auch der bekannte Hotzenwald-Gruß oder das Lied des Trompeters von Säckingen. Während 15 Jahren gehörte er auch dem Präsidium des Hochrhein-Sängerbundes an, machte sich bei den Städtepartnerschaften der Kurstadt verdient und wurde mit Ehrenmedaillen ausgezeichnet. Für die Verdienste beim Kurzentrumsaufbau wurde er mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Franz Xaver Schmerbeck kennt auch heute noch keine Langeweile. Vielfach ist er auf einem Spaziergang anzutreffen, macht Gymnastik, besucht öfters auch die Druckerei, die nun von seinem Sohn geführt wird und freut sich, dass er den Lebensabend in seinem Haus in Obersäckingen verbringen kann. Vor sieben Jahren starb seine Frau. „Aber ich werde vom Sohn und Partnerin bestens umsorgt“, fügt er hinzu.