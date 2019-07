von Werner Probst

Der frühere Geschäftsführer der Verwaltungsstelle Hochrhein-Wiesental der Gewerkschaft Textil-Bekleidung, Jakob Reiter, feiert am heutigen Freitag den 90. Geburtstag. Als Vollblutgewerkschafter denkt er gerne an seine aktive Zeit zurück, aber auch daran, wenn er bei Betriebsschließungen gefordert war, die Betriebsräte zu beraten. „Das hat mir manche schlaflose Nacht eingebracht“, sagt heute der Jubilar mit sicherer Stimme.

Als die Textilindustrie noch blühte

Mit Freuden denkt er an die Zeit zurück, wo in seinem Vertretungsgebiet noch 20 000 Menschen in der Textilindustrie arbeiteten, während es heute noch gerade mal 2000 sind. Jakob Reiter begann bereits als 20-jähriger als Weber in England zu arbeiten. Drei Jahre später kam er nach Deutschland zurück und arbeitete als Weber in der Stuttgarter Gardinenfabrik in Herrenberg. Er wurde Betriebsrat und wechselte dann nach Sindelfingen zur Firma Leibfried.

Bereits 1958 wurde er Betriebsratsvorsitzender. Seit 1954 ist er Mitglied der Gewerkschaft Textil-Bekleidung. Als Gewerkschafter ging seine Karriere steil nach oben. So wurde er bereits 1968 Geschäftsführer der Verwaltungsstelle Hochrhein-Wiesental der Gewerkschaft Textil Bekleidung, ehe er 1992 in Ruhestand ging.

Für den in Hodschag in der Batschka (Jugoslawien) geborenen Jakob Reiter waren die Jugendjahre alles andere als schön. Er besuchte die Volksschule und anschließend das Gymnasium, ehe er 1944 mit seiner Mutter und den Geschwistern vor den feindlichen Truppen flüchtete. Zell am See und Taufkirchen in Österreich waren weitere Stationen, wo er während drei Jahren auf verschiedenen Bauernhöfen arbeitete, ehe er kurze Zeit in Lagern in Münster verbrachte, ehe er nach England übersiedelte und 1952 dann wieder nach Deutschland kam. 1956 heiratete er seine Frau Rosemarie. Drei Söhne kamen auf die Welt. 1965 zog die Familie nach Weil-Haltingen und acht Jahre später dann nach Bad Säckingen. Vor sechs Jahren starb seine Frau.

Ehrenamt spielt große Rolle

Im Leben von Jakob Reiter spielen aber auch seine vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten eine große Rolle. So war sein Können auch als Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat der KBC in Lörrach während elf Jahren gefragt. Während 27 Jahren war er Mitglied des DGB Kreisvorstandes Lörrach und 26 Jahre war er Mitglied der Vertreterversammlung der AOK Lörrach und Mitglied des Verwaltungsausschusses des Arbeitsamtes Lörrach. Weitere Ehrenämter hatte er beim Betriebsärztezentrum in Lörrach, bei der Gatex und war Mitglied im Prüfungsausschuss für Textilmeister. Ein Meilenstein im Leben des Jubilars ist auch die Mitgliedschaft in der SPD, der er seit 1962 angehört. Während 24 Jahren fungierte er als Ortsvereinsvorsitzender. Für seine langjährige Mitgliedschaft wurde er mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Bad Säckingen wurde Heimat

In der Trompeterstadt gefällt es Jakob Reiter sehr gut. Er versorgt seinen Haushalt noch völlig ohne fremde Hilfe, macht gerne noch ein Spaziergang mit einem Sohn zusammen am Rhein entlang und ist immer noch im Waldbad anzutreffen. Gerne erinnert er sich an die früheren Urlaubsreisen mit seiner Frau zusammen. „Bad Säckingen ist zu meiner Heimat geworden“, sagte der Jubilar und freut sich, dass er auch immer noch ein Glas Rotwein genießen kann. So werden zu seinem Geburtstag sicherlich viele seiner Freunde gratulieren und sich den guten Wünschen seiner Söhne mit Partnern und dem Enkel anschließen.