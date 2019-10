Zur Erinnerung: Vor dem Hintergrund der Erweiterung von Edeka auf dem Brennet-Areal hatte auch Rewe mehrere Anfragen zwecke Erweiterung der Verkaufsflächen gestellt. Diese hatte die Stadt allerdings abgelehnt und zudem eine Veränderungssperre für das Plangebiet „Sondergebiet Glarnerstraße“ erlassen, in dem sich der Rewe-Markt befindet.

Als die Angelegenheit vor Gericht ausgefochten wurde, zeigte sich, dass der geltende Bebauungsplan aufgrund von inhaltlichen Fehlern unwirksam ist, wie der von der Stadt beauftragte Anwalt Thomas Burmeister dem Gemeinderat erklärte.

Folglich blieb nur der Vergleichsvorschlag, über den der Gemeinderat nun zu entscheiden hatte, um Schlimmeres zu verhindern. Denn die Entwicklungen während der Gerichtsverhandlung legten laut Burmeister den Schluss nahe, dass die Stadt unterliegen würde.

„Der Gemeinderat ist kein Abnick-Gremium“, brachte Frank van Veen (UBL) die Empörung vieler seiner Ratskollegen auf den Punkt. Zumindest die Fraktionssprecher und Bürgermeisterstellvertreter hätten nach van Veens Dafürhalten viel früher informiert werden müssen, „denn hier haben wir es mit einem höchst komplexen Thema zu tun, das nicht einmal jeder Jurist vollumfänglich versteht.“ Nun habe es der Gemeinderat mit einem Beschlussvorschlag zu tun, der schon aus Zeitgründen quasi „alternativlos“ sei.

Denn wer seinen Amtseid ernst nehme und zum Wohl der Stadt entscheide, könne den Vergleich nicht ablehnen, kritisierte auch die Grünen-Fraktionssprecherin Ruth Cremer-Ricken. Aber eine Zustimmung kam für die Grünen-Fraktion ebenfalls nicht in Frage, so Cremer-Ricken weiter: „Uns wurde eindeutig die Möglichkeit und das Recht genommen, über dieses Thema ordentlich zu beraten, denn wir haben erst durch die Sitzungsvorlage von der Sache erfahren.“

Dabei wäre schon bei der Sitzung vor drei Wochen Gelegenheit gewesen, über das Thema zu informieren – oder es hätte sogar eine Sondersitzung einberufen werden können. Dass dies nicht geschehen sei, wertete Cremer-Ricken als „Ignoranz gegenüber dem Gemeinderat“. Den ganzen Vorfall wertete sie als „Problem mit potentiell gewaltigen Ausmaßen“. Denn es müsse geklärt werden, ob der 20 Jahre alte Bebauungsplan, den das Gericht aufgrund inhaltlicher Fehler für ungültig erklärt hat, ein Einzelfall ist, oder ob das auch andere Pläne betreffe.

Bürgermeister Guhl widersprach der Kritik entschieden: Weder sei der vorgelegte Vergleichsvorschlag alternativlos, noch sei das Gremium zu spät informiert worden, wie Guhl darstellte. Sehr wohl bestehe die Möglichkeit, den Vergleich abzulehnen und die Entscheidung dem Verwaltungsgericht zu überlassen – wenngleich mit ungewissem Ausgang.

Die Stadt habe derweil zum vorangegangenen Sitzungstermin gar nicht mehr vorzuweisen gehabt als ein Gutachten. Zudem seien Perspektiven zum Ausgang der Gerichtsverhandlung damals auch noch viel positiver gewesen. Insofern habe es keinen Anlass gegeben, Alarm zu schlagen. Als sich das Blatt gewendet habe, sei der Gemeinderat durch die Sitzungsunterlagen informiert worden: „Wir haben die Unterlagen fristgerecht zehn Tage vor Sitzungstermin versandt und daraufhin keine einzige Rückmeldung erhalten“, so Guhl.

Der Vergleich

Der Vergleich sieht vor, dass Rewe seine Verkaufsflächen in der Glarner Straße deutlich um 600 Quadratmeter erweitern darf. Zudem will der Konzern einen DM-Markt in das Gebäude holen, der eine Fläche von 850 Quadratmetern belegen wird. Den Mietvertrag mit dem dort ansässigen Elektronikfachmarkt Expert Villringer möchte Rewe demnach beenden. DM habe laut dem von der Stadt beauftragten Anwald Thomas Burmeister indes angekündigt, dass die Filiale in der Innenstadt erhalten und sogar vergrößert werden soll. „Es ist kein Vergleich, bei dem man in Jubel ausbricht, sondern es ist einer der Schlimmeres verhindern soll“, kommentierte Burmeister das Ganze.