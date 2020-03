von RICHARD KAISER

Was mag vor 20 Jahren die Stadt Bad Säckingen dazu bewogen haben, eine neu gebaute Straße, die von der Jurastraße abzweigt, nach Johann Gottfried Tulla zu benennen? Damals wurde an ihr gerade das Fast-Food-Restaurant McDonald’s errichtet. Alsdann folgten das Kücheneinrichtungshaus Dick sowie der Baumarkt toom mit dem Pfeiffer Beck im selben Gebäude. In jüngster Zeit wurde die Tullastraße bis zur Fricktalstraße verlängert, so dass sich der Schmidt-Markt und die Discount-Unternehmen Aldi und Lidl daran ansiedeln konnten.

Johann Gottfried Tulla (1770 bis 1828) im Rang eines Obersten. | Bild: Badische Landesbibliothek

Johann Gottfried Tulla, der am 20. März 1770, also vor genau 250 Jahren, das Licht der Welt erblickte, „nahm die Rheinbegradigung vor und ließ den rechten Rheinarm zuschütten“, lautet im Bad Säckinger Einwohnerbuch der Hinweis für die im Jahr 2000 in Betrieb genommene Tullastraße. Unter diesem Meritum ist Tulla wohl am meisten bekannt. Gemeint ist der Oberrhein, den er regulierte, doch seine Bauwerke erstreckten sich über weite Teile des Großherzogtums Baden. Beispielsweise gab er auch der Wutach, deren Hochwasser seinerzeit immer wieder große Schäden anrichtete, ein sicheres Bett.

Wasserbau und Straßenbau

Neben dem Wasserbau nahm sich Tulla auch dem Straßenbau an. So projektierte er die 42 Kilometer lange Hochrheinstraße von Warmbach bis Waldshut, die 1820, also vor 200 Jahren, fertiggestellt wurde. Der Bau der Landstraße 48, wie die Bundesstraße 34 früher hieß, war bei Murg infolge der Rothaus-Schanzen (ehemaliger Verteidigungswall) und in Laufenburg wegen hohen Felsaufkommens besonders erschwert. Auch die zahlreichen Fluss- und Bachüberquerungen brachten mancherlei Kunstbauwerke mit sich. Genannt seien die beiden Brücken in Brennet (über die Wehra) und in Murg (über die Murg). So gesehen ist die Bad Säckinger Vergabe des Straßennamens durchaus gerechtfertigt, verläuft die 500 Meter lange Tullastraße doch nur wenig entfernt parallel zur Basler Straße (B34), deren erster Ausbau Tulla zu verdanken ist. Dass ihm der Ingenieur Philipp Jakob Scheffel (1789 bis 1868), der Vater des Dichters und Bad Säckinger Ehrenbürgers, dabei tatkräftig zur Seite stand, darf in diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnt werden.

Wehr Der Bau der Wehratal-Bahn griff tief in das Leben der Wehrer Bevölkerung ein Das könnte Sie auch interessieren

Johann Gottfried Tulla sollte, wie sein Vater, evangelischer Pfarrer werden. Er wählte stattdessen den Beruf des Geometers, weil er als Schüler des Lyzeums in Karlsruhe eine besondere Liebe zur Mathematik entwickelte. Nach der ersten Prüfung im Vermessungswesen erhielt er bereits im Alter von 20 Jahren beim Markgrafen Karl Friedrich eine erste Anstellung. Tulla ließ sich in der Folgezeit zum Ingenieur weiterbilden, eignete sich auch außer Landes wertvolle Kenntnisse an und wurde 1797 als Rechnungsratsadjutant in den fürstlichen Dienst aufgenommen.

Laufenburg/CH Der Geometer galt zur Zeit der Vermessung im Großherzogtum Baden im 19. Jahrhundert als angesehener Mann Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Gründung des Großherzogtums Baden erhielt Tulla 1807 die Ernennung zum Leiter des Ingenieur-Departements. Daraufhin sorgte er dafür, dass im ganzen Land eine einheitliche Triangulation (überörtliche Dreiecksvermessung) durchgeführt wurde, auf der anschließend das topographische Kartenwerk sowie die Gemarkungs- und Grundstücksvermessung aufgebaut werden konnte.

Tod in Paris Nach einem verdienstvollen und arbeitsreichen Leben verstarb Johann Gottfried Tulla am 27. März 1828 fernab seiner Heimat in Paris, wo er sich vergeblich Heilung von einem schweren Leiden erhofft hatte. Auf dem Montmartre fand er seine letzte Ruhestätte. Das Grab wurde vom badischen Staat für „ewige Zeiten“ angekauft.

Für die Landvermesser, sowie für die Straßen-, Eisenbahn- und Wasserbauer gründete Tulla in Karlsruhe 1807 eine Ingenieurschule (die Vorläuferin der späteren Technischen Universität), denn er war der Ansicht, dass dieser Personenkreis auf der Grundlage der höheren Mathematik ausgebildet werden müsse.