Unbequeme Wahrheiten zu verkünden, ist traditionell kein besonders populärer Job. Schon den alten Griechen sagt man nach, dass Boten nach dem Überbringen schlechter Nachrichten gerne mal geköpft wurden.

Von den einen gehasst, von den anderen vergöttert: die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg. | Bild: VANESSA CARVALHO

Natürlich leben wir heute in zivilisierteren Zeiten – zumindest oberflächlich. Das heißt: Die Leute springen zwar immer noch im Quadrat, wenn jemand etwas Unbequemes verkündet und auch noch darauf beharrt. Aber es gibt wesentlich schickere Möglichkeiten, seine Wut zu äußern, auch bekannt als soziale Netzwerke.

In dieser Hinsicht ist ja Greta Thunberg das aktuell bekannteste Beispiel. Wie viel ungezügelter Hass sich auf das 16-jährige Mädchen in den Netzwerken ergießt, spottet ja jeglicher Beschreibung. Aber an der Tastatur des heimischen Computers blüht eben im Lichte der eigenen Verblendung manch einer so richtig auf.

Vom Feindbild zur Werbefigur

Man kann von der Person Greta Thunbergs und ihrer Botschaft natürlich halten, was man will. Sie für Werbezwecke zu nutzen ist aber auf jeden Fall neu und ungewöhnlich.

Eine vor wenigen Wochen neu eröffnete Traditionskneipe in Bad Säckingen tut aber genau das. Sie hat Greta Thunberg nun zur inoffiziellen Werbefigur erkoren und wirbt mit der Botschaft: „Unser Bier wird mit CO2 gezapft. Sauft solange Greta das noch nicht weiß.“ Es zeigt sich, dass man immer einen Grund zum Feiern findet, wenn man sich nur genügend Mühe gibt.

Dass aus dem vielgescholtenen CO 2 (sprich: C O zwei) auf dem Werbeplakat ein CO2 (C O quadrat) geworden ist – geschenkt. Das interessiert spätestens nach dem zweiten kühlen Blonden ohnehin keinen mehr. Und falls doch: Dann muss eben noch ein drittes her.

In diesem Sinne: Zum Wohle und zum Trotze, hoch die Tassen – und auf dass die Katerstimmung am Morgen danach ausbleibt!