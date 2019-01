And the Winner is: Ehab Al Sweidani – Geflüchteter aus Syrien. Zum ersten Mal wurde am Samstagabend der Ehrenamtspreis der Stadt Bad Säckingen verliehen. Nicht ein alteingesessener Bad Säckinger heimste den von der Bürgerstiftung gesponserten Preis ein, sondern ein Geflüchteter. Das war schon eine kleine Sensation am Samstagabend bei der Preisverleihung im festlichen Rahmen des Neujahrsballes in der Flößerhalle in Wallbach.

Seit 2014 in Bad Säckingen

Der 27-jährige studierte Sportlehrer aus Syrien kam 2014 an den Hochrhein. Er lebt in Bad Säckingen und engagiert sich seit 2014 ehrenamtlich: Als Helfer für das Kinder- und Jugendhaus, besonders im Bereich Sport. Er übernahm die Durchführung vieler Angebote im Kinder- und Jugendhaus, etwa den Mitternachtssport, unterstützt andere Geflüchtete, insbesondere Familien und Jugendliche, arbeitet als Vermittler und Dolmetscher. Derzeit absolviert Al Sweidani eine Ausbildung als Jugend- und Heimerzieher bei der Pro Juve Caritas Jugendhilfe in Bad Säckingen.

24 für Auszeichnung vorgeschlagen

Aus insgesamt 24 von Bürgern für den Ehrenpreis Vorgeschlagenen wählte die Bürgerstiftung Bad Säckingen fünf Finalisten aus. Die Bürger bestimmten per Votum den Sieger. Die anderen Nominierten waren Helmar Burkhart, der Gründer des Trompeterlaufs und Mitbegründer der Kinderuni; Zitta Hieke, ehrenamtlich im Säckinger Hospizdienst tätig; Marita Lefevre, ebenfalls ehrenamtlich im Hospizdienst tätig und zuvor im Besuchsdienst, jahrelang übernahm sie die Organisation der Weihnachtsfeier für Bedürftige an Heilig Abend; Felix Kromer, ehrenamtlicher Leiter der Basketballabteilung des TV Bad Säckingen, Mitglied im Organisationskomitee des Trompeterlaufs und erster Vorsitzender des Sportausschusses.

Bürgermeister Alexander Guhl und Ortsvorsteher Fred Thelen überreichten gemeinsam mit Werner Thomann von der Volksbank Rhein-Wehra und Wolfgang Lücker von der Bürgerstiftung den Ehrenamtspreis an Ehab Al Sweidani. Dieser sei "ein Beispiel dafür, dass es Zeit war, diesen Preis ins Leben zu rufen", so Bürgermeister Alexander Guhl in seiner Laudatio. 2014 als Geflüchteter aus Syrien an den Hochrhein gekommen, habe er von Anfang an versucht, Kontakte zu knüpfen und sich in die Gemeinschaft eingebracht. Guhl bezeichnete Al Sweidani als "mustergültig integrierten Geflüchteten", der anderen Flüchtlingen helfe, als Nichtchrist Christen unterstütze. "Er baut aktiv Brücken zwischen Nationen." Guhl lobte weiter unter den Bravorufen einiger Gäste: "Vor Ihrer Leistung kann man nur den Hut ziehen."

Mutter weinte vor Stolz

Der 27-jährige Geehrte war überwältigt: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich gewinnen würde. Ich war für ein paar Sekunden sprachlos. Ich bin sehr stolz auf den Preis und es ist mir eine große Ehre. Der Preis spornt mich an, noch mehr zu geben, um anderen Menschen zu helfen." Mutter Bhutani Al Sweidani, erst im August 2018 aus Syrien nach Deutschland gekommen und zur Feier eingeladen, weinte vor Stolz auf ihren Sohn.