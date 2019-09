von Hans-Martin Vögfle

Unser Städtle ist mal wieder um eine Institution ärmer geworden. Mit Institution meine ich den überaus beliebten Wirt des griechischen Restaurants in der „Krone“ am Münsterplatz – im Städtle und bei seinen Gästen als „Giorgio“ bekannt. Giorgio, ein Wirt, der immer freundlich ist und immer ein Späßchen parat hat. Bei den Frauen ist er durch seinen persönlichen Charme und sein Charisma sowieso der knuffigste aller Altstadtwirte, bei den Kurgästen stellt der Besuch bei Giorgio einen ganz besonderen Höhepunkt im Reha-Alltag dar. Auch mir hat Giorgio immer einen ganz besonders freundlichen Dienst erwiesen: Im Sommer hat er mir stets ein großes Glas mit kühlem Wasser gereicht, als ich bei den Nachtwächterführungen mit meinen Gästen vor der Krone vorbeizog. Im Winter, wenn es kalt war, hat er diese freundliche Geste mit einem heißen Espresso als Variante zelebriert. Stets gut gelaunt hat er mir eine persönliche Freude bereiten wollen. Nun, dieser Giorgio wird seine Zelte in Bad Säckingen abbrechen und ein anderes Restaurant am Oberrhein pachten. Über die Gründe, warum genau er seine erfolgreiche Zeit im Städtle beenden wird, gibt er lediglich Andeutungen von sich. Wir wünschen ihm an seiner neuen Wirkungsstätte genau so viel Erfolg und Freude wie er bei uns hatte, fehlen wird er bei uns auf jeden Fall.