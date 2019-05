von Jürgen Scharf

Was so eine spontane Chorgemeinschaft ausmacht. Da fühlt sich Cristin Claas schnell heimisch, ohne zuvor schon einmal in Bad Säckingen gewesen zu sein. Da darf die Sängerin auch gern ihre zu engen Schuhe ausziehen und barfuß singen.

Doch in welcher Sprache singt sie eigentlich? Es ist nicht „anhaltisch“, obwohl sie aus Sachsen-Anhalt kommt. Es ist auch kein Esperanto und kein Suaheli, es ist teilweise eine selbst kreierte Fantasiesprache, eben „claasisch“. Nicht zu verwechseln mit klassisch. Denn die junge, viel gelobte charismatische Songpoetin bewegt sich stilistisch zwischen den Stühlen im Jazz, Folk und Pop.

Ihre Stimme – das ist es. Das macht Claas einzigartig und das ist sicher das Geheimnis ihres Erfolgs, wenn sie mit sympathischer Natürlichkeit das Publikum anspricht, nein, ansingt. Denn Claas singt, während sie spricht, oder anders gesagt: Sie spricht, während sie singt. Es ist ein individueller Sound, ein ganz eigener persönlicher und einprägsamer Stil. Bis hin zur gesungenen Ansage in Parlando-ähnlichem Singsang.

Ein hauzartes Timbre

Schöne Stimmen gibt es ja viele im Bereich von Jazz, Weltmusik und Singer-Songwriter. Doch Cristin Claas hat mit ihrem mädchenhaft hauchzartem Timbre genau die richtige Stimme für die schönen Melodien, die das Trio selber komponiert oder aus Kunst- und Volksliedern arrangiert.

Sie prägt als Sängerin die Songs mit ihrem unprätentiösen Wesen. Zum Dahinschmelzen, wie entspannt, wie locker sie macht, wie unkompliziert ihr der Umgang mit dem Spontanchor ist, der sich zum ersten Mal gebildet hatte und von dem Kabarettisten und Pianisten Christoph Reuter geleitet wurde.

Dieses Debüt war ein besonderes Special im Kursaal zum Abschluss der zehnten Saison. Nachdem die ambitionierte Sängerschar aufstand, war der halbe Saal leer, so viele Sangesfreudige fühlten sich von dem besonderen Angebot angesprochen, einmal mit einem professionellen Trio auf der Bühne zu stehen: nur mit instrumentaler Begleitung oder als Backgroundchor.

Sängerin ohne Schuhe

Die meisten sind in hiesigen Gospelchören aktiv und fühlten sich in dem Traditional „River is Flowing“ spürbar zuhause. Augenzwinkernd und mit charmanten ironischen Bemerkungen animierte die Barfusssängerin Claas, die sich optisch in Blue Jeans und schwarzem Spitzenshirt ganz in den Chor integrierte, dann noch den restlichen halben Saal als „Frontalchor“ zum Mitsingen. Und das war dann wirklich spontan.

Dass das Cristin Claas Trio völlig homogen ist und die beiden Mitstreiter perfekt aufeinander eingespielt sind, war hörbar bei dem Jazzgitarristen und Rhythmusgeber Stephan Bormann und dem Spiritus Rector, dem E-Pianisten, Keyborder, Multiinstrumentalisten und Chorleiter Reuter, den Kulturreferentin Christine Stanzel schon zum dritten Mal eingeladen hat.

Die beiden Musiker überzeugten mit dynamischem, rhythmisch druckvollem und energischem Spiel. In das konnte sich Cristin Claas bei ihren wohligen Popballaden (wie dem neu frisierten alten Volkslied „All meine Gedanken, die ich hab“ oder dem bekannten politischen Lied „Die Gedanken sind frei“) gesanglich hineinfallen lassen.