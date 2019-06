von Gabriele Zimmermann

Das Schöffengericht Bad Säckingen hat jetzt einen 30-jährigen Mann aus dem Landkreis Waldshut wegen Exhibitionismus verurteilt. Er war außerdem wegen sexueller Belästigung und Nötigung angeklagt, wurde von diesen Vorwürfen jedoch freigesprochen.

Identifizierung anhand des Autos

In seiner Anhörung vor dem Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Stefanie Hauser bestätigte der Angeklagte, im fraglichen Zeitraum manchmal durch Bad Säckingen gefahren zu sein, wies die Vorwürfe der Anklage aber zurück. Er sei glücklich verlobt und habe so etwas nicht nötig. Allerdings ist er der Halter und nach eigenen Angaben der alleinige Fahrer des Autos, das bei einer der Taten erkannt worden war.

Der Erste Vorfall

In der Beweisaufnahme schilderte die erste Geschädigte, eine 53-jährige Frau aus Bad Säckingen, die Vorfälle vom April/Mai und vom 18. Juli 2017. Beide Male sei sie nach ihrer Spätschicht gegen 0.15 Uhr nach Hause gegangen. Im Bereich Gießenstraße/Hebelstraße in Bad Säckingen sei ein weißes Auto langsam an ihr vorbeigefahren und habe auf ihrer Höhe gehalten. Das Fenster auf der Fahrerseite war geöffnet. Bei heruntergeschobenen Hosen habe der Fahrer die linke Hand am Steuer gehabt und mit der rechten onanierende Bewegungen gemacht. Beim ersten Mal habe sie ihm gesagt, er solle verschwinden und habe ihren Heimweg fortgesetzt.

Der zweite Vorfall

Am 18. Juli 2017 sei dasselbe in derselben Gegend mit demselben Auto geschehen. Da habe sie ihr Pfefferspray vor den Täter gehalten und ihn gefragt, ob er es in die Augen oder auf die Genitalien bekommen wolle. Darauf habe der Mann sich entschuldigt und sei davongefahren. Sie habe sofort das Kennzeichen des sich entfernenden Fahrzeugs in ihr Handy diktiert. Sie sei ganz sicher, dass sie das richtig getan habe. Am 31. Juli 2017 hat die Zeugin Anzeige erstattet. Im Jahr 2018 hat sie bei der Polizei unter Fotos von verschiedenen Männern den Angeklagten mit einer Sicherheit von 60 bis 70 Prozent als Täter erkannt. Während der Verhandlung konnte sie das aber nicht mehr so sicher sagen.

Sexueller Übergriff

Die zweite Geschädigte, eine 23-jährige Frau aus Bad Säckingen, schilderte, dass am 8. April 2018 nach Mitternacht in der Gießenstraße ein weißes Auto zweimal von hinten kommend langsam an ihr vorbeigefahren sei. Als sie dieses Fahrzeug auf dem alten Lidl-Parkplatz gesehen habe, sei sie sofort in den Hebelweg eingebogen, um sich in Sicherheit zu bringen. Dort aber habe ein Mann hinter einem Strauch gestanden und sie an den Oberarmen gepackt. Seine Hosen seien am Boden gewesen, mit einer Hand habe er ihren Arm festgehalten und mit der anderen seine Genitalien berührt sowie auch ihre Brust.

Außerdem habe er sie immer wieder an sich gezogen. Angesehen habe sie den Mann nicht. Nach Minuten sei es ihr gelungen, dem Mann einen Stoß zu versetzen und sich loszureißen. Sie sei schnell weggerannt und habe sofort die Polizei alarmiert. Sie habe nicht gesehen, wie das weiße Auto geparkt wurde und ob der Fahrer zum Tatort gegangen sei. Sie traue sich seitdem nicht mehr allein auf die Straße.

Eine Kriminalbeamtin schilderte danach die teilweisen Übereinstimmungen in den Aussagen der Geschädigten zum Tatort, zum Fahrzeug, dem Kennzeichen sowie Kleidung und Akzent des Täters. Dadurch war die Polizei von einem Täter in allen drei Fällen ausgegangen. So sah auch der Staatsanwalt die Schuld des Angeklagten in allen drei Fällen als gegeben an und beantragte im Hinblick auf die Schwere der dritten Tat eine Freiheitsstrafe von 22 Monaten ohne Bewährung.

Nicht genügend Übereinstimmungen

Die Verteidigerin Kristina Müller hob die Unterschiede in den Aussagen und der Herangehensweise hervor. Außerdem sei bei der letzten Tat nicht erwiesen, dass das fahrende Auto mit dem geparkten identisch sei und dass dessen Fahrer auch der Täter gewesen sei. Sie beantragte deshalb einen Freispruch.

Das Urteil

Auch das Schöffengericht kam zu diesem Ergebnis. Eine Verbindung zu dieser dritten Tat war dem Angeklagten nicht nachzuweisen. Insofern war er freizusprechen. Von seiner Schuld hinsichtlich der ersten beiden Taten war das Gericht durch die glaubhaften Aussagen der ersten Geschädigten überzeugt. Es verurteilte den Angeklagten zu 65 Tagessätzen à 45 Euro.