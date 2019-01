von Hans-Walter Mark

Seit einiger Zeit sind Teile von Harpolingen zeitweise vom Telefonnetz und Internet abgeschnitten. Am Montagabend (28. Januar), spätestens am Mittwoch, sollen laut Angaben eines Telekommitarbeiters Telefon und Internet aber wieder benutzbar sein. Am Freitag, 18. Januar, fielen bei einem Großteil der Haushalte in Harpolingen Internet und Telefon aus.

Blitzschlag in die Hauptleitung

Während einige Tage später der südliche Teil des Dorfes weitgehend wieder über diese Kommunikationsmittel verfügte, ist der östliche Teil des Ortes, insbesondere das Baugebiet Schweizerblick, bis heute weder telefonisch erreichbar noch funktioniert der Onlinezugang. Nach Angaben eines Telekommitarbeiters ist der Grund der Störung ein Blitzschlag in die Hauptleitung an der Alten Harpolinger Straße, der die Isolation des Kabels beschädigte, wodurch Wasser in die Leitung eindrang.

Die defekte Leitung wurde in einem ersten Arbeitsgang auf einer Länge von 45 Metern ausgewechselt. Da mit dieser Maßnahme nicht der gewünschte Erfolg erzielt wurde, musste die mit den Grabungsarbeiten beauftrage Tiefbaufirma Huber aus Laufenburg nochmals 60 Meter Kabel freilegen.