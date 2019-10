von Christiane Pfeifer

Bei der Kreisverband Hauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Säckingen standen Wahlen an. Florian Knauber wurde als stellvertretender Justitiar und neuer Konventionsbeauftragter gewählt. Bei der Sitzung am Donnerstagabend waren 56 Stimmberechtigte anwesend. Bei der Wahl, die alle vier Jahre stattfindet, blieb der Vorstand nahezu identisch.

Der Kreisvorstand des DRK, Vertreter der Ortsvereine und die Delegierten für die Landesversammlung (von links): Martin Volkmann, Mario Lucca, Michael Merle, Jean-Pierre Salomo, Kornelia Jüngel-Waas, Peter Hofmeister, Maria Merle, Florian Knauber, Werner Jehle, Manfred Gollin, Petra Naylor und Irene Knauber. | Bild: Christiane Pfeifer

Neu mit dazu kommt Florian Knauber als stellvertretender Justiziar und Konventionsbeauftragter. Als Konventionsbeauftragter hat Knauber die Aufgabe, Wissen über das humanitäre Völkerrecht, insbesondere die Genfer Konvention, aktuell mit Syrien zu vermitteln. Knauber ist es wichtig: „Mein Angebot richtet sich an Ortsvereine aber auch an Schulen.“ Irmgard Peruzzi wird neu den Fachausschuss für Ehrenamtliche Dienste vertreten.

Zahlreiche Auszeichnungen

Besonders freute sich Vorsitzender Peter Hofmeister, die Ehrungen durchzuführen. In der ehrenamtlichen Tätigkeit würden für 15 Jahre Josef und Sabrina Siebold, für zehn Jahre Bernhard Dannenberger und für fünf Jahre Irmgard und Rebekka Schnepel ausgezeichnet. Bei den Hauptamtlichen wurde für 25 Jahre im Rettungsdienst Horst Schwarz und Stefan Benz, für 15 Wolfgang Mottl und Jonathan Rossol, für zehn Jahre Eva Kögel, für fünf Jahre im Hausnotruf Karl-Heinz Krausse, für fünf Jahre im Fahrdienst Herbert Huber und für fünf Jahre im mobilen sozialen Dienst Petra Ebner-Stoll geehrt.

Rot-Kreuz-Preis für Ilona Jahns

Den Rot-Kreuz-Preis übergab die stellvertretende Vorsitzende Maria Merle an Ilona Jahns. Merle sagte: „Sie ist dem Roten Kreuz verbunden und steht allen immer mit Rat und Tat zur Seite. Ilona Jahns ist im Sekretariat tätig und zusätzlich ehrenamtlich aktiv. Hofmeister möchte in diesem Jahr noch weitere Gespräche über eine Zusammenarbeit mit Lörrach führen. Er sagte: „Bis Ende dieses Jahres soll eine Checkliste mit Fragen erstellt werden. Da es sich um zwei unterschiedlichen Geschäftsformen handelt, GmbH und Kreisverband braucht es laut Hofmeister eine gute Planung.

Gesundheitscampus weckt Erwartungen

Auch dem Neubau beim Gesundheitscampus blickt Hofmeister gespannt entgegen: „Im Januar werden wir sehen, wo das Gebäude hinkommt und wir können den Förderantrag stellen. Hier sieht Hofmeister die Schwierigkeit, dass die Förderungsquote je nachdem wie viele Anträge vorliegen, sehr gering ausfallen kann. Die erweiterte Kompetenz für Notfallsanitäter, lebensverlängernde Maßnahmen durchführen zu dürfen, begrüßte Hofmeister und bat die Anwesenden, sich ebenfalls dafür einzusetzen: „Gerade bei uns im ländlichen Gebiet wäre das eine große Hilfe.“

Lob für gute Zusammenarbeit

Hofmeister lobte die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Aber auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzkräften. Dies konnte stellvertretend für den Landrat Martin Kistler Kreisbrandmeister Waldshut Dominik Rotzinger bestätigen. Hofmeister erwähnte: „Wir haben eine enge Verzahnung zwischen der Feuerwehr und der Notfallrettung.“

Das DRK

Das DRK Säckingen freut sich über Interessierte, die ehrenamtlich mitwirken möchten. Die Aufgabenfelder reichen von der Kinder- und Jugendarbeit über die Auslandshilfe bis hin zur Besuchshunde- und Pferdchenstaffel. Interessierte können sich über die Homepage (www.drk-saeckingen.de) oder bei Irmgard Peruzzi, unter der Telefonnummer 07761/92 01 37, erkundigen.