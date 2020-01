von sk

Bei seiner Hauptversammlung konnte der Automobilclub Bad Säckingen einen durchweg positiven Rückblick auf das vergangene Jahr werfen und verdiente Mitglieder ehren. Höhepunkt des Jahres war die fünfte Eggberg Klassik im September, die wieder bei schönstem Wetter stattfand und ohne Unfälle ablief. Sportleiter Gerd Maier berichtete lediglich von mehreren Verzögerungen durch technische Probleme, die jedoch interessanter Weise nicht von den Oldtimern sondern von den Youngtimern verursacht wurden. Viele fleißige Helfer aus dem eigenen und aus befreundeten Vereinen sorgten dafür, dass die Veranstaltung ein Erfolg wurde und 150 Starter ein schönes Wochenende am Bad Säckinger Hausberg genießen konnten.

Im März besuchte der Club das Erwin-Hymer Museum in Bad Waldsee und auch ein Grillfest und eine Herbstveranstaltung mit Sportfahrerehrungen standen auf dem Terminkalender. Vom ADAC Südbaden besuchte Karl Wolber die Veranstaltung und bedankte sich beim Automobilclub für die Unterstützung bei der Paul Pietsch Klassik in Bad Krozingen und der Schauinsland Klassik in Obereichsel.

Stellvertretender Vorsitzender im Amt bestätigt

Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und auch die Mitglieder waren mit der Arbeit der Vorstände zufrieden, so dass der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Bei den Neuwahlen für den Vorstand wurden der stellvertretende Vorsitzende, Joachim Stricker, der 2. Sportleiter Achim Meier und der Schriftführer Clemens Krug einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für das Jahr 2020 wurden Tanja Maier und Roger Leimbacher als Kassenprüfer gewählt. Gerd Maier und Christian Schneider werden als Delegierte des Clubs an der ADAC Hauptversammlung teilnehmen.

Ehrennadeln und ein Präsentkorb

Als Abschluss der Versammlung standen noch die Ehrungen der verdienten Mitglieder auf der Tagesordnung. Die Clubehrennadel in Bronze erhielten Michael Helm, Thomas Feierabend und Andreas Feierabend. Die Clubehrennadel in Silber erhielt Rolf Schmitt und goldene Ehrennadeln wurde an die Mitglieder Herbert Krane, Petra Krug, Hans Halbauer, Erich Helm und Jochen Meier übberreicht. Für 15-jährige Clubmitgliedschaft wurde Thomas Bäumle geehrt, Manual Waßmer ist 25 Jahre Mitglied. Präsente für die 40-jährige Mitgliedschaft wurden an Bernd Mayer, Joachim Meier und Wolfgang Ebinger übergeben. Für die tatkräftige Unterstützung des Vereins während des ganzen Jahres und speziell bei der Eggberg Klassik übergab der Vorstand noch einen gut gefüllten Präsentkorb an Karl Wolber. Mit dem Schlusswort bedankte sich der Vorstand bei allen Helfern, Unterstützern und auch bei der Stadt Bad Säckingen.