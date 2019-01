von Hans-Walter Mark

Neben dem Jahresrückblick auf das vergangene Jahr stand beim Abschlusshock der Senioren-Wandergruppe Harpolingen im Gasthaus "Engel" in Luttingen ein Ausblick auf das Wanderjahr 2019 sowie die Ehrung der fleißigsten Wanderer auf dem Programm. Das Wanderführerteam Dieter Wießmer und Dieter Zimmermann, seit sieben Jahren im Amt, hatten im vergangenen Jahr 26 Touren zusammengestellt, an denen insgesamt 511 Personen teilnahmen. An jeder Wanderung beteiligten sich zwischen 15 und 24 Personen. An allen Wanderungen dabei war Walter Baumgartner.

Spargelfahrt als Höhepunkt

Höhepunkte im Wanderjahr 2018 waren sicherlich die Spargelfahrt im Mai nach Heitersheim verbunden mit einem Besuch des Tierparks Mundenhof in Freiburg sowie die Besichtigung der Reichenauer Gärtnersiedlung in Beuren. Hier erhielten die Teilnehmer der Fahrt einen Einblick in die Organisation und Technik des Paprikaanbaus im Hegau auf einer elf Hektar großen Anbaufläche unter Glas.

Bert Stenzel bedankte sich beim Führungsteam Dieter (Wießmer) und Dieter (Zimmermann) für ihre Mühen und das Verständnis. Er würdigte in seiner humorvollen Dankesrede die hervorragende Vorbereitung bei jeder Route. Sie wird nicht nur abgelaufen und dabei die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer berücksichtigt, sondern sogar Geröll und Äste werden aus dem Weg geräumt und damit ein unbeschwertes und heiteres Wandern durch Wald und Flur ermöglicht, lobte Stenzel den vorbildlichen Einsatz von Wießmer und Zimmermann. „Bei euch läuft alles rund, es gibt keine Suche nach Vorstandsmitgliedern, sondern es macht einfach Spaß bei Euch zu sein", würdigte Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer die gute Atmosphäre und das kameradschaftliche Miteinander in der Senioren-Wandergruppe.

Wanderziele kommen an

Dass die Wanderziele bei den 36 Mitgliedern der Senioren Wandergruppe und den Gästen großen Anklang fanden, zeigt die große Anzahl der fleißigsten Wanderer. Es sind: Dieter Wießmer (Wanderwart), Helmut Schwer, Friedrich Mangold, Elli Zimmermann, Rita Schwer, Walter Baumgartner, Margrit Kunzelmann, Josef Dietzig, Hedwig Döbele, Elisabeth Wießmer, Dieter Zimmermann (Wanderwart), Manfred Eberle und Inge Sutter.

Abwechslungsreiches Programm

Das abwechslungsreiche Wanderprogramm für 2019 mit vielen lohnenden Zielen in der Region und der benachbarten Schweiz stellte Wanderwart Dieter Zimmermann vor. Dazu gehören beispielsweise der Vitibuckturm in Waldshut–Tiengen, die Birkinger Wasserfälle, das Müllmuseum in Wallbach, die Strohskulpturen in Fronschwand oder der Flugplatz in Schupfart, natürlich stets verbunden mit einer Wanderung. Geplant ist wieder eine Spargelfahrt. Wie gewohnt wird nach jeder körperlichen Ertüchtigung auch in diesem Jahr bei der Einkehr in ein Gasthaus die Gemeinschaft gepflegt. In einem Diavortrag von Manfred Eberle ließ Reinhard Döbele das Wanderjahr 2018 noch einmal Revue passieren.