Bad Säckingen Ehepaar aus Wallbach bei den Quiz-Helden im TV

Elke und Karl Thomann vom Müllmuseum aus Wallbach treten bei dem Ratespiel im SWR-Fernsehen an

In der Sendung „Die Quiz-Helden“ treten Elke und Karl Thomann vom Müllmuseum aus Wallbach gegen ein weiteres Kandidatenpaar und ein dreiköpfiges Expertenteam an. Dabei ist das Wissen der Kandidaten über den Südwesten gefragt, denn alles dreht sich in diesem Quiz um Themen aus dem SWR Sendegebiet. Wenn es das Gewinnerpaar im Finale dazu noch schafft, die prominenten Experten in ihren Spezialgebieten zu schlagen, zieht es in die „Galerie der Besten“ ein. Zu sehen sind „Die Quiz-Helden“ am Sonntag, 27. Mai, um 17.15 Uhr.