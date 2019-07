Acht Jahre lang, von 2002 bis 2010, stand Hermann Weiß den Bad Säckinger Stadtwerken als Geschäftsführer vor. Jetzt ist er 73-jährig gestorben. Weiß hatte die Leitung der Stadtwerke in einer schwierigen Zeit übernommen, die von vielen Veränderungen auf dem Energiemarkt geprägt war. Unter seiner Führung gelang es dem städtischen Unternehmen jedoch, sich laufend und sehr erfolgreich an neue Rahmenbedingungen anzupassen.

Als Weiß 2010 in den Ruhestand ging, hinterließ er ein betriebswirtschaftlich und personell exzellent aufgestelltes Unternehmen, wie der damalige Bürgermeister Martin Weissbrodt in seiner Abschiedsrede betonte. Während Weiß‘ Amtszeit hatten die Stadtwerke einen Reingewinn von 20 Millionen Euro erzielt. Bevor er die Geschäftsleitung der Stadtwerke übernahm, war Weiß als Projektentwickler bei der Energiedienst GmbH der Kraftwerke Laufenburg (KWL) und Rheinfelden (KWR) tätig.

Der gelernte Industriekaufmann hatte rund 30 Jahre für das KWL gearbeitet, erhielt 1988 die Handlungsvollmacht und wechselte 1998 infolge der Fusion von KWL und KWR zur gemeinsamen Energiedienst GmbH.

Der gebürtige Öflinger gehörte seit 1970 dem Turnverein in seinem Wohnort Murg an. Dort spielte er lange in der 1. Handball-Mannschaft und engagierte sich später über Jahrzehnte im Vereinsvorstand. Weiß hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Töchter.