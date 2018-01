Bad Säckingen Eggbergkreuzung: Rückkehr zur alten Ampelregelung

Weil die Neuregelung der Ampelschaltung im Bereich Eggbergkreuzung zu einer Häufung von Unfällen geführt hat, kehrt das Landratsamt zur früheren Regelung zurück. Dadurch wird allerdings auch der Verkehrsfluss verlangsamt.

Bad Säckingen (msb) Bei der Neuregelung der Ampelschaltung an der Eggbergkreuzung macht der Landkreis einen Rückzieher. Erst im Dezember war die Ampelregelung umgestellt worden. Da dies zu einer Erhöhung der Unfallzahlen geführt hat, kommt nun die Kehrtwende. Das kündigt das Landratsamt in einer Mitteilung an. Insbesondere soll die gleichzeitige Grünphase für die Linksabbieger aus den Bergsee- und der Rippolingerstraße beendet werden, auch wenn dadurch auch die angepeilte Erhöhung des Verkehrsdurchflusses wieder zunichte gemacht werde. Es werde also in Kauf genommen, dass es künftig keine grüne Welle mehr für die Autofahrer gebe, die auf der B34 unterwegs sind. Diesen Beschluss habe die Unfallkommission nach einem Ortstermin gefasst. Die Verkehrssicherheit habe Vorrang. Da die notwendige Umprogrammierung der Ampelschaltung jedoch noch mindestens bis Ende März andauern werde, wurde aus Gründen der Verkehrssicherheit für die Verkehrsteilnehmer entschieden, dass die alte Steuerung als Provisorium schnellstmöglich eingespielt wird.